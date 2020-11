06:04 Uhr

Landsberg: Das spannende Leben des früheren Landrats Walter Eichner

Plus Der frühere Landrat Walter Eichner hat eine Autobiografie geschrieben. Darin blickt der Landsberger ganz offen auf sein privates, berufliches und kommunalpolitisches Leben zurück.

Von Thomas Wunder

Die Corona-Pandemie hat das Leben vieler Menschen grundlegend verändert. Auch das von Walter Eichner. Der frühere Landrat hat eine schwere Lungenerkrankung und ist ein Risikopatient. Aktuell erholt sich der 70-Jährige im Landsberger Klinikum von einer Lungenentzündung. Nächste Woche soll er entlassen werden. Gerade rechtzeitig, denn am Dienstag erscheint seine Autobiografie. Im Gespräch mit unserer Zeitung hat er über seine Motivation und wichtige Erlebnisse gesprochen. Etwa von einer „Kindstaufe“ mit einem Gesundheitsminister und einem wichtigen Satz, der Walter Eichner erst gekränkt und dann motiviert hat.

Seit mittlerweile drei Jahren muss Walter Eichner rund um die Uhr mit Sauerstoff versorgt werden. Ein mobiles Sauerstoffgerät ist sein ständiger Begleiter. Und die Angst vor einer Erkältung oder einer Infektion mit dem Coronavirus. Während des ersten Lockdowns im Frühjahr blieb Eichner daher nichts anderes übrig, als zu Hause zu bleiben. Als er in dieser Zeit Fotos und Berichte vom Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland sah, reifte in ihm der Entschluss, seine Erinnerungen an diese Zeit aufzuschreiben. „Ich wollte das eigentlich für meine Kinder und Enkel bewahren.“

Ab Dienstag ist das Buch im Handel

Walter Eichner legte los, erst handschriftlich, dann am Computer, wie er sagt. Schnell sei er bei seiner Hochzeit angelangt. Warum nicht alles aufschreiben – Privates und Berufliches, war ein Gedanke. Und so sei die Idee entstanden, eine Autobiografie zu schreiben. Seine Frau Gaby und die Kinder Birgit, Christian und Stefanie unterstützten ihn dabei. Ab Dienstag ist das Buch „Rückspiegel – Mein Leben“ im Buchhandel zu kaufen. Es ist im Eigenverlag erschienen, den Erlös will der 70-Jährige an soziale Einrichtungen vor Ort spenden.

„Mit der Biografie will ich nicht selbstgefällig werden. Ich will mein Leben noch einmal Revue passieren lassen und schnörkellos beschreiben, wie ich es sehe beziehungsweise gesehen habe“, schreibt Walter Eichner in seinem Vorwort. Im ersten Teil seiner Autobiografie erzählt der frühere Landrat über sein Leben bis zur Hochzeit im Jahr 1972. In diesem Teil schreibt er auch über Bräuche, Essen und Trinken, den Dialekt und was ihm in den 1950er- und 1960er-Jahren wichtig war. Im zweiten Teil geht es hauptsächlich um Familiäres, Berufliches und seine Zeit als Kommunalpolitiker.

Walter Eichner als Ruethenbub beim Landsberger Ruethenfest. Bild: Eichner

„Geboren bin ich am 6. Mai 1950 in der „Kimi-Kammer“ auf dem „Bartlbauer-Hof“ meines Großvaters Sebastian Müller in Entraching. Die „Kimi-Kammer“ war der einzige Schlafraum in einem Bauernhaus, der warm war, weil von unten entweder der Kamin von der Kochstelle oder vom Räucherofen durch das Zimmer führte.“ So beginnt Walter Eichner seine Erinnerungen an die Kindheit in Entraching und Landsberg. Er blickt zurück auf das alte Inselbad, den Lech als magischen Ort, ein Baumhaus am Krachenberg, Floßfahrten auf dem Spitalerweiher und seine Schulzeit an der katholischen Knabenschule.

Walter Eichner schildert erfreulich offen seine Erlebnisse und Erinnerungen an die Jugend, die Schulzeit und die ersten Schritte im Berufsleben. Er gibt auch viel Privates preis – zum Beispiel, wie er sich Anfang der 1970er-Jahre auf die Suche nach einem Grundstück für ein Haus machte. Auch eher weniger bekannte Dinge veröffentlicht er. Etwa, dass er sich 1987 für die CSU um das Bürgermeisteramt in Grönenbach im Allgäu beworben hatte. Bei der Wahl unterlag er erst in der Stichwahl. „Ich war um eine Erfahrung reicher“, schreibt Walter Eichner.

Statt Oberbürgermeister wird Eichner Landrat

Spannend war seine Zeit als Leiter des Landsberger Klinikums, im Stadtrat und als Landrat. Stellvertretend seien zwei Episoden aus den Jahren 1999/2000 und 2006 genannt. Im Herbst 1999 war die Landsberger CSU auf der Suche nach einem Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters. Auch Walter Eichner wurde angesprochen, bekam aber keinen hundertprozentigen Rückhalt. Ein führendes Mitglied soll, so ist es Eichner aus einer vertraulichen Quelle zugetragen worden, wörtlich gesagt haben: „Der Sohn einer Putzfrau darf nicht Oberbürgermeister von Landsberg am Lech werden.“ Damit war für Eichner das Thema beendet. Als er im Herbst 2000 bei einer CSU-Kreisvorstandssitzung als Landratskandidat ins Spiel gebracht wurde, erinnerte er sich an die Aussage und sagte spontan zu. „Jetzt zeig ich es denen, dachte ich mir, weil der Landrat mehr ist als der Oberbürgermeister.“ Der Rest ist bekannt. Eichner wurde gewählt und war von 2002 bis 2014 im Amt.

Das Foto zeigt Walter Eichner 2016 vor seinem Porträt von Klaus Straubinger. Bild: Thorsten Jordan

Eine lustige Anekdote trug sich im Sommer 2006 beim Gautrachtenfest in Rott zu. Zum politischen Abend war der damalige Bundesminister für Landwirtschaft, Ernährung und Verbraucherschutz, Horst Seehofer, ins Bierzelt gekommen. Der Minister, der Bürgermeister, der Pfarrer, der Landrat und andere CSU-Honoratioren saßen gut gelaunt beieinander und hatten viel Spaß und auch Durst.

„Schnell war die Bedienung da und reichte mir den Krug für Horst Seehofer“, erinnert sich Eichner. Die Maß kam ihm aus und spritzte auf Jacke, Hemd, Krawatte und Hose des Landwirtschaftsministers. Seehofer hatte den Betriebsunfall staatsmännisch überspielt. Unüberhörbar rief Bürgermeister Quirin Krötz: „Jetzt gibt es eine Kindstaufe.“ Im Juni 2007 ist in Berlin Anna-Felicia Fröhlich geboren. Ein uneheliches Kind von Horst Seehofer. „Waren wir in Rott vielleicht schuld?“, fragt Walter Eichner.

