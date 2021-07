Landsberg

11:40 Uhr

Der Töpfermarkt in Landsberg startet im Regen

Ein Regenschauer ging über Landsberg nieder, als am Samstagvormittag der Töpfermarkt an der Lechpromenade eröffnet wurde.

Der Süddeutsche Töpfermarkt in Landsberg findet an diesem Wochenende im Corona-Modus statt. So verläuft der Auftakt.

Regen soll ja Segen bringen. Wenn das gilt, dann dürfte der feuchte Auftakt des Süddeutschen Töpfermarkts an der Lechpromenade in Landsberg am Samstagvormittag zu verschmerzen gewesen sein. Und tatsächlich lief es zum Beginn schon ganz ordentlich. Es war ein reges Aufkommen von Besucherinnen und Besuchern zu beobachten. Wegen Corona muss der Markt sowieso eine Nummer kleiner als sonst ablaufen. Die Zahl der Aussteller ist auf 35 begrenzt. Eine weitere Corona-Auflage ist, dass sich nicht mehr als 450 Personen gleichzeitig auf dem Marktgelände aufhalten dürfen. Deshalb ist der Markt auch mit einem Bauzaun umschlossen. Außerdem müssen Masken getragen werden. Es gibt noch genügend Karten für einen Besuch des Töpfermarkts Wie zum Auftakt des Markts zu erfahren war, waren bis dahin für Samstag bereits 680 Tickets verkauft worden, für Sonntag rund 300. Insgesamt können an jedem Tag 2000 Besucherinnen und Besucher zugelassen werden. Tickets können entweder online gebucht oder nach Verfügbarkeit auch spontan am Eingang erworben werden. Auch für Verpflegung ist gesorgt. Außerhalb des Markts bieten die Landsberger Feuerwehr und eine örtliche Metzgerei Essen und Getränke an. (ger) Lesen Sie dazu auch Landsberg Am Veitsmarkt in Landsberg ist kaum was los

Dießen Dießen: Der Töpfermarkt wird endgültig abgesagt

