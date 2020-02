Landsberg: Die CSU ehrt ein politisches Urgestein

Plus Dr. Thomas Goppel wird zum Ehrenvorsitzenden des CSU-Kreisverbands ernannt. Der frühere Minister, der in Eresing lebt, hält einen einzigartigen deutschen Rekord.

Ein politisches Urgestein der CSU ist am Montagabend geehrt worden: Bei der Feier zum 75. Jubiläum des CSU-Kreis- und Ortsverbands Landsberg wurde Dr. Thomas Goppel in Beisein von Ministerpräsident Dr. Markus Söder zum Ehrenkreisvorsitzenden ernannt. 44,5 Jahre lang war Goppel Mitglied des bayerischen Landtags – so lange wie kein anderer Landespolitiker in ganz Deutschland.

Geboren am 30. April 1947 in Aschaffenburg, war Goppel als Sohn des von 1962 bis 1978 amtierenden Ministerpräsidenten Alfons Goppel quasi die Politik in die Wiege gelegt. „Das bestätigt mich, dass man auch heute in der Politik, ja im Leben, Vorbilder braucht, die Verantwortung übernehmen“, sagte der Erzabt von St. Ottilien, Wolfgang Öxler, in der sehr persönlichen Laudatio über Goppel im Stadttheater in Landsberg.

Die CSU-Verbände aus Kreis und Stadt feiern im Stadttheater Landsberg 75-jähriges Bestehen: Landtagsabgeordneter Axel Dorow sprach bei der Ernennung von Dr. Thomas Goppel zum Ehrenkreisvorsitzenden der CSU. Bild: Julian Leitenstorfer

Als Gegenstand, um den sich die Laudatio rankte, hatte Öxler ein Windrad mitgebracht. Thomas Goppel sei ein Mensch, der seine Segel in den Wind gestellt habe, so der Geistliche. Öxler erinnerte auch daran, welche Bedeutung Musik im Leben des Geehrten spielt. Goppel war von 1998 beziehungsweise 1999 bis 2003 der Präsident des Musikbunds für Ober- und Niederbayern sowie Präsident des Bayerischen Blasmusikverbands. Seit 2008 ist er Präsident des Bayerischen Musikrates. Erzabt Öxler, der selbst als Musiker auftritt, bedachte Goppel so auch mit einem Lied: „Lebe dein Leben“, sang er zum Abschluss der Laudatio.

44,5 Jahre war der promovierte Pädagoge Thomas Goppel Abgeordneter im bayerischen Landtag. „Das ist nirgendwo erreicht in einem Landtag in Deutschland“, sagte Landtagsabgeordneter Alex Dorow bei der Ehrung. Mit 27 Jahren kam Goppel 1974 als jüngster Abgeordneter ins bayerische Parlament, sein Vater Alfons war damals der Älteste im Maximilianeum.

Der politische Lebenslauf zeigt auf, welche bedeutenden Positionen der Politiker in Bayern innehatte. Goppel war auch für das höchste Amt im Freistaat im Gespräch: 2008 war er als Kandidat für den Posten des Ministerpräsidenten gehandelt worden, verzichtete jedoch damals auf das Amt zugunsten von Horst Seehofer. Von Seehofer wurde er jedoch in der Folge nicht mehr ins Kabinett geholt.

Trotzdem blieb Goppel der Partei und der Politik treu, bis 2018 als Abgeordneter und weiterhin als Vorsitzender des Landesdenkmalrats und Vorsitzender der Senioren-Union der CSU. Wegen der Stimmverluste der CSU gelang es ihm 2018 nicht mehr, über die Liste in den Landtag einzuziehen. Bis 2013 war Goppel Direktkandidat im Stimmkreis gewesen.

Erzabt Wolfgang Öxler sprach bei der Ernennung von Dr. Thomas Goppel zum Ehrenkreisvorsitzenden der CSU die Laudatio. Bild: Julian Leitenstorfer



Thomas Goppel hatte immer auch ein Ohr für die Menschen im Landkreis. Laudator Wolfgang Öxler erinnerte daran, dass fast wöchentlich eine Bürgersprechstunde in Eresing, dem Wohnort Goppels, stattfand. Der Laudator hob hervor, dass Goppel die Landwirtschaft und der Mittelstand sehr am Herzen gelegen haben und dass er den Kontakt zu Künstlern pflege. Trotz aller Verletzungen und politischer Niederlagen habe Goppel nie sein Ziel, die Menschen und Gott, aus den Augen verloren.

Obwohl gesundheitlich angeschlagen – Goppel leidet seit 2009 an Multipler Sklerose – war und ist er weiterhin bei den relevanten Veranstaltungen seiner Partei im Landkreis vertreten. Und so nahm er auch am Montag gut gelaunt und wie gewohnt eloquent die Ehrung entgegen. Er dankte dafür, „in so freundlicher Weise anerkannt zu werden“. Goppels Motivation in die Politik zu gehen, liegt in der Figur seines Vaters begründet, wie er erzählte: Für seine Doktorarbeit über die Menschenwürde und deren Berechtigung in der Verfassung sei er auf der Suche nach einer Definition des christlichen Menschenbilds gewesen.

Er habe bei vielen Autoren gesucht und damals in den 1980ern nichts gefunden. Dann sei er auf ein Buch seines Vaters gestoßen und habe die Definition darin gefunden. Und Goppel beschreibt die Vorbildwirkung, „wenn jemand aus dieser Kraft heraus Politik macht“. Das sei ein guter Grund gewesen, Politik weiterzumachen.

An Ministerpräsident Markus Söder gewandt sagte Goppel, dass er sich Theo Waigel anschließe, der wie Markus Söder fordert, dass die CSU bei der Bestimmung der Kanzlerkandidaten mitbestimmt. Thomas Goppel machte auch deutlich, dass hinter einem erfolgreichen Politiker oft eine Ehefrau stehe, die ihn unterstützt. „Ohne meine Frau wäre das nicht geglückt.“

Die bedeutendsten Ämter von Thomas Goppel:

1986 bis 1990 Staatssekretär (für Wissenschaft und Kunst)



1990 bis 1994 Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten



seit 1991 Mitglied des CSU-Parteivorstands



1993 bis 2007 stellvertretender Bezirksvorsitzender der CSU Oberbayern



Oberbayern 1994 bis 1998 Staatsminister für Landesentwicklung und Umweltfragen



1999 bis 2003 Generalsekretär



2003 bis 2008 Staatsminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst



seit 2011 Vorsitzender des Landesdenkmalrats



seit 2013 Vorsitzender der Senioren-Union der CSU

