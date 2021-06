Landsberg

vor 17 Min.

Ein neuer Bestatter in Landsberg

Claus Seliger hat in der Hubert-von-Herkomer-Straße 82 in Landsberg sein neues Bestattungsinstitut eröffnet.

Plus Ab Samstag gibt es in der Landsberger Altstadt ein neues Bestattungsunternehmen. Wie Inhaber Claus Seliger auf Umwegen zu seinem Beruf gekommen ist.

Von Dagmar Kübler

Bestatter ist wohl eher kein Traumberuf junger Schulabgänger – und so lernte auch Claus Seliger, der am Samstag in der Herkomerstraße 82 in Landsberg sein Bestattungsinstitut „Bestattungen Seliger“ eröffnen wird, auch erst einmal Schreiner. Die Neugier trieb ihn jedoch später in andere Berufe, so war er unter anderem Testfahrer, düste als Entwickler der Kraftstoffversorgung durch die Hitze Granadas und erforschte als Prüfstandtechniker Luft- und Körperschall.

