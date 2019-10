Landsberg: Ein neuer Blitzer wird getestet

Plus Die Stadt Landsberg testet in den nächsten Wochen einen Anhänger, der das Tempo misst. Wo das Gerät eingesetzt wird und wann nicht geblitzt wird.

Ein Anhänger mit der Aufschrift „Geschwindigkeitskontrolle“ wird in den nächsten Wochen einen neuen Akzent im Landsberger Stadtbild setzen. Die Stadt testet den Einsatz von sogenannten „teilstationären“ Anlagen zur Tempomessung. Darüber informierte der Leiter des Ordnungsamts, Ernst Müller, in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Wenngleich es sich um einen Versuch handelt, werden Autofahrer, die zu schnell fahren, auch zur Kasse gebeten. Am Mittwochnachmittag wurde der Radar-Anhänger in der Holzhauser Straße eingerichtet und er werde nun auch „scharf gestellt“, sagte Müller. Es gibt auch noch einen zweiten Einsatzort für den Blitzer.

Der Feldversuch in Landsberg ist laut Müller Teil einer bayernweiten Erprobungsphase. Deshalb sei die Stadt auch verpflichtet, ihre Erfahrungen an das Innenministerium und das Polizeipräsidium weiterzugeben. Während in anderen Bundesländern stationäre Blitzer schon lange gängige Praxis sind, ist man in Bayern damit bislang zurückhaltend. Die Blitzer-Anhänger könnten nun einen allmählichen Strategiewechsel einläuten, nachdem ein Großteil der Verkehrsunfälle auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen sei, wie Müller sagt.

Halteverbote müssen beachtet werden

Aber auch der Einsatz der Anhänger ist bislang nur beschränkt möglich: Laut den Richtlinien soll er sich auf „gefährdete Objekte“ beziehen, zum Beispiel Schulen und Kindergärten. Dementsprechend seien die beiden Einsatzorte in Landsberg ausgewählt worden: Die Holzhauser Straße mit den dortigen Schulen und die Schwiftinger Straße mit Kindergarten, Waldorfschule und Behindertenwohnheim, erklärt Müller. Außerdem könne der mobile Radar-anhänger in diesen Straßenabschnitten auf einem Grünstreifen abgestellt werden. In Halteverbotsbereichen wie etwa an der „Schatzkiste“ im 30er-Bereich der Münchener Straße sei dies hingegen nicht möglich. Als zweiter Einsatzort ist der 30er-Bereich in der Schwiftinger Straße vorgesehen.

Der Versuch solle zu einer größeren Verkehrssicherheit beitragen, erklärt Müller. Deshalb sei auch ein Einsatz in 30er-Bereichen während der Nacht nicht vorgesehen. Genau solche Nachtzeiten hatte jedoch CSU-Stadtrat Berthold Lesch im Blick, als er vor einiger Zeit den Einsatz der Radar-Anhänger angeregt hatte. So beschwerten sich beispielsweise Bewohner der Iglinger Straße immer wieder über Raser, die gerade in der Nacht das Tempolimit ignorierten und damit auch noch zusätzlichen Lärm produzierten, erklärte Müller gegenüber dem LT.

Nachts macht der Anhänger Pause

Dass nachts und zu verkehrsarmen Zeiten bemannte Radarkontrollen durchgeführt werden, ist in Landsberg gewöhnlich nicht der Fall. Müller verweist auf den Aufwand und die Risiken: Man bräuchte zwei Personen als Besatzung, zudem sei noch mehr als am Tag damit zu rechnen, dass das Messpersonal zumindest verbal als „Abzocker“ oder „Wegelagerer“ attackiert würden.

Der Schutz vor unnötigem nächtlichen Lärm sei in Bayern jedoch momentan ohnehin kein Kriterium für dessen Einsatz: „Es geht primär schwere Unfälle zu vermeiden“, sagt Müller. Und damit sei nach Auffassung des Innenministeriums spätnachts eher nicht zu rechnen, weil zu dieser Zeit kaum Fußgänger und Radfahrer unterwegs seien.

Wie das Gerät geschützt wird

Die rund 1,3 Tonnen schwere Gerätschaft bezeichnet der Leiter des Ordnungsamts als „relativ vandalensicher“. Das Fahrzeug anzuhängen und mitzunehmen, sei schwer möglich: „Der Anhänger ist absenkbar, wenn er abgestellt wird, steht er steht er ohne Räder da, den kriegt man eigentlich nicht weg, außerdem ist er mit einer Alarmanlage ausgestattet.“

Der in Landsberg eingesetzte Radaranhänger ist ein geliehenes Gerät. Die Mietkosten belaufen sich für die geplanten 15 Einsatztage auf rund 6000 bis 7000 Euro, erklärt Müller. Dass an dem Fahrzeug ein Hinweisschild auf seine Funktion als Radargerät angebracht werden muss, habe der Verleiher, der in einem anderen Bundesland ansässig ist gewundert. Müller: „Da hat man mit dem Kopf geschüttelt, die konnten gar nicht glauben, dass wir ein solches Schild anbringen müssen.“

Vor Kurzem hatte der Stadtrat auch über einen Vorstoß des Ordnungsamts diskutiert, am Auslauf der vierspurigen B 17 nördlich des Kreisverkehrs im Landsberger Westen einen stationären Blitzer zu errichten. Der Abschnitt gilt seit Langem als Unfallschwerpunkt. Am Ende lehnte der Stadtrat eine solche Radarsäule jedoch mit einer knappen 11:10-Mehrheit ab.