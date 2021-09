Landsberg

07:03 Uhr

Ein schöner Abend für die neuen Träger der Landsberger Rocaille

Plus Die Verleihung der Dominikus-Zimmermann-Rocaille im Landsberger Stadttheater gerät zu seiner stimmungsvollen Veranstaltung. Dabei tritt auch ein ungewöhnlicher Dirigent in Aktion.

Von Alexandra Lutzenberger

Dass Hans-Günter Schwanzer einmal freudig und ganz freiwillig seinen Dirigierstab abgibt, damit hatte man eigentlich nicht gerechnet. Aber: an dem Ehrungsabend der Stadt Landsberg bei der Verleihung der Dominikus-Zimmermann-Rocaille im Stadttheater war alles möglich. Und so übergab quasi als Höhepunkt des Abends Schwanzer (er bekam die Rocaille in Gold) das Dirigat von Hailix Blechle an Norbert Kreuzer, der an diesem Abend zum Altbürgermeister ernannt wurde. Und natürlich dirigierte er, wie könnte es anders sein, den Radetzky-Marsch. Und das klang ganz hervorragend.

