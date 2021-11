Feiernde Jugendliche am Lech: Polizei löst Partys auf

Nach wilden Partys am Lech hagelt es Anzeigen für mehrere Jugendliche. Einer von ihnen wird ausfallend gegen die Beamten.

Feiernde Jugendliche haben in der Nacht von Freitag bis Samstag die Polizei in Landsberg auf Trab gehalten. Demnach hielten sich rund 40 bis 50 Personen an den Hostspots am Lech auf, die bei Eintreffen der Polizei zum Teil die Flucht ergriffen. Da Feiern im öffentlichen Raum aktuell nicht stattfinden dürfen, löste die Polizei diese auf.

Aufgrund vorliegender Verstöße gegen die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung wurden gegen rund zehn Personen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gestellt. Ein 17-Jähriger aus Kaufering erhält zudem eine Anzeige wegen Beleidigung. (lt)

