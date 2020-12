vor 21 Min.

Landsberg: Feuerwehr löscht Brand in der Klosterkirche

In der Klosterkirche in Landsberg hat es am Dienstagabend gebrannt.

Am Dienstagabend wird in der Klosterkirche in Landsberg ein Feuer entdeckt. Die Feuerwehr verhindert Schlimmeres.

Zu einem Brand in der Klosterkirche in der Herkomerstraße ist am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr die Landsberger Feuerwehr gerufen worden. Das Feuer konnte nach Angaben der Polizei gelöscht werden, bevor ein größerer Schaden entstand.

Was genau in der Kirche passiert war, konnte die Polizei am Abend noch nicht berichten. Es hieß es lediglich, ein Holztisch habe sich entzündet. Was die Ursache dafür war - ob etwa eine brennende Kerze umgefallen war - konnte ein Sprecher der Landsberger Inspektion nicht sagen.

Das brennende Objekt sei aus der Kirche herausgebracht und gelöscht worden, berichtete unterdessen eine Anwohnerin, die das Geschehen von ihrer Wohnung aus beobachten konnte. Kurz vor 22 Uhr habe die Feuerwehr, die mit mehreren Fahrzeugen angerückt war, bereits wieder ihr Einsatzgerät zurückziehen können. Anschließend wurde die Kirche, in der sich einiger Rauch angesammelt hatte, noch gelüftet, so die Polizei weiter. Größerer Schaden sei nicht entstanden. (ger)

Themen folgen