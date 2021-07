IHK: Reinhard Häckl bleibt Vorsitzender in Landsberg

Der Steuerberater Reinhard Häckl aus Schondorf wird für weitere fünf Jahre gewählt. Was der Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses Landsberg erreichen möchte.

Nach der IHK-Wahl haben die neu- und wiedergewählten Mitglieder des IHK-Regionalausschusses Landsberg den neuen Vorsitz ihres Ausschusses für die kommenden fünf Jahre gewählt. Die Unternehmer bestätigten den bisherigen Vorsitzenden Reinhard Häckl im Amt. Er ist Geschäftsführer der Häckl Treuhand GmbH Steuerberatungsgesellschaft in Schondorf.

Reinhard Häckl engagiert sich seit 1996 ehrenamtlich in der Interessensvertretung der heimischen Wirtschaft, seit 2016 als Vorsitzender an deren Spitze. Als stellvertretende Vorsitzende bestimmten die Mitglieder Susann Schmid-Engelmann, Community Managerin der in Landsberg ansässigen Industrial Makers GmbH, Alexander Hof, Experte für Digitalisierung und Internet-Portale, ebenfalls aus Landsberg, sowie Reinhard Scheuermann, Geschäftsführer der Landsberger Kemapack GmbH.

Die Zukunft des Landkreises mitgestalten

Häckl dankte allen Mitgliedern des vormaligen IHK-Regionalausschusses sowie Mitstreitern und Partnern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit in der abgelaufenen Wahlperiode, heißt es in einer Pressemeldung. „Ich freue mich darauf, das bislang Erreichte in den kommenden Jahren mit dem neu gewählten Ausschuss fortzuführen.“ In ihm seien starke, engagierte und regional verwurzelte Unternehmerpersönlichkeiten vertreten. „Das ist die beste Voraussetzung dafür, unserer heimischen Wirtschaft gegenüber Gesellschaft, Politik und Verwaltung eine kraftvolle Stimme zu geben und damit die wirtschaftliche Zukunft unseres Landkreises aktiv mitzugestalten.“

Im Oktober werde sich der IHK-Regionalausschuss zu seiner ersten Arbeitssitzung treffen, um die inhaltlichen Leitplanken seiner Arbeit in den bevorstehenden fünf Jahren zu diskutieren und festzulegen. Bei der IHK-Wahl waren im Landkreis Landsberg mehr als 10.500 Unternehmen aufgerufen, die 17 Sitze im IHK-Regionalausschuss zu vergeben. Zwölf Kandidaten zogen erstmals in den neu gewählten Ausschuss ein. Fünf bisherige Mitglieder, die erneut kandidiert hatten, wurden wiedergewählt. (lt)

