Inselbad Landsberg: Wann kommt ein neuer Sprungturm?

Plus Nach dem Abriss des Sprungturms im Inselbad in Landsberg gibt es viel Kritik. Der Stadtrat will den Stadtwerken jetzt finanziell unter die Arme greifen, damit zeitnah Ersatz beschafft werden kann.

Von Thomas Wunder

In der Sitzung des Pandemieausschusses des Stadtrats präsentiert Oberbürgermeisterin Doris Baumagrtl (UBV) einen Vorschlag, der es möglich machen soll, Ersatz für den von den Stadtwerken abgerissenen Sprungturm im Inselbad zu schaffen. Am Tag darauf meldeten sich die Stadtwerke in einer Pressemeldung zum gleichen Thema zu Wort. Sie geben dabei eine klare Antwort auf die Frage, wann ein neuer Turm frühestens errichtet werden kann.

