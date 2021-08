Landsberg: Die letzten Zeitzeugen der Vertreibung

Plus Nach dem Zweiten Weltkrieg ziehen rund 15.000 Sudetendeutsche in den Landkreis Landsberg, eine große Herausforderung. Wie die Erinnerung wach gehalten wird.

Vor 75 Jahren wurden mehr als zwei Millionen Sudetendeutsche gezwungen, ihre Heimat im heutigen Tschechien zu verlassen und nach Westen zu flüchten. Mehr als 15.000 von ihnen kamen in den Landkreis Landsberg. Nach dem Krieg gab es 25 Ortsgruppen und viele Jahre ein lebendiges Vereinsleben. Inzwischen ist die Situation eine komplett andere.