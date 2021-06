Landsberg: Frau stürzt Böschung hinunter

Großeinsatz in Landsberg: Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei retten eine abgestürzte Spaziergängerin.

Großeinsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Am Freitagnachmittag kurz nach 14 Uhr ist unweit des Sandauer Tors eine Seniorin von einem Fußweg abgekommen und mehrere Meter in die Tiefe gestürzt.

Wie die Polizei mitteilte, war die Frau mit zwei Freundinnen unterwegs, als sie an einer Stelle vom Weg abkam, wo sich kein Geländer befindet. Die Frau fiel rund fünf Meter die Böschung hinab. Die Feuerwehr rettete die verletzte Frau in einer fast einstündigen Aktion, bevor sie vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht wurde.

