Landsberg: Grüne machen Druck bei der Fuchstalbahn

Grüne, Verkehrsunternehmer und Mitglieder der Umweltinitiative Pfaffenwinkel sprechen sich dafür aus, dass zwischen Landsberg und Schongau wieder Personenzüge fahren. Die Sonderfahrt startete und endete in Kaufering.

Plus Zwischen Landsberg und Schongau sollen wieder Personenzüge fahren. Um Chancen und Probleme geht es bei einer Sonderfahrt. Am Montag steht ein wichtiges Treffen an.

Von Christian Mühlhause

Mehr als zwei Jahrzehnten dauern die Bemühungen schon, dass zwischen Landsberg und Schongau wieder Personenzüge verkehren. Um das Thema ging es während einer Sonderfahrt auf der Trasse der Fuchstalbahn, bei der sich Befürworter der Wiederinbetriebnahme am Samstag austauschten. Unter anderem nahmen Schongaus Bürgermeister Falk Sluyterman und Landsbergs Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann teil und äußerten sich auf Nachfrage des LT zu den Hoffungen und Herausforderungen bei dem Projekt. Am Montag findet ein wichtiges Treffen zu dem Thema statt.

