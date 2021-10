Landsberg: Wasserleitung in Schwaighofstraße wird erneuert

Die Stadtwerke Landsberg erneuern die Wasserleitung in der Schwaighofstraße. Welche Einschränkungen es gibt und wie lange die Arbeiten dauern.

Ab Mittwoch tauschen die Stadtwerke Landsberg 60 Meter Wasserleitung in der Schwaighofstraße aus. Die Bauarbeiten sollen bis 19. November abgeschlossen sein, heißt es in einer Pressemitteilung. „Damit halten wir das Trinkwassernetz auf dem neuesten Stand und investieren in die Versorgungssicherheit für die Bürgerinnen und Bürger“, erklärt Gerald Nübel, technischer Vorstand der Stadtwerke Landsberg. Markus Katzmeier, Oberbauleiter bei den Stadtwerken Landsberg informiert: „In diesem Zuge erweitern wir auch gleich das Glasfasernetz in diesem Gebiet. Damit bündeln wir die Maßnahmen und halten die Einschränkungen so gering wie möglich.“

Frostfreie Zeit soll genutzt werden

Die Arbeiten in der Schwaighofstraße laufen von der Einmündung der Dr.-Friedrich-Wacker-Straße bis kurz vor den Parkplatz am Hauptzugang des Waldfriedhofs. Der Verkehr wird hier einspurig an der Baustelle vorbei geleitet und durch eine Ampel geregelt. Gerade rund um Allerheiligen am Montag, 1. November, stellen die Stadtwerke Landsberg sicher, dass Friedhofsbesucher den Parkplatz anfahren können. „Die Zufahrt zum Waldfriedhof und zum Wertstoffhof ist bis 5. November möglich“, sagt Markus Katzmeier.

Ab 8. November binden die Stadtwerke die Wasserleitung ins bestehende Netz ein und asphaltieren die gesamte Trasse. Markus Katzmeier erklärt: „Dafür muss die Straße gesperrt werden.“ Die Umleitung für die Zeit bis voraussichtlich 19. November ist ausgeschildert. Wertstoffhof und Friedhof sind in dieser Zeit über Kaufering zu erreichen. „Wir nutzen die frostfreie Zeit, um die wichtigen Maßnahmen am Trinkwasser- und Glasfasernetz fertig zu stellen“, erklärt Markus Katzmeier. Noch bis zum Jahresende verlegt der Versorger in der Gartenstraße weitere 220 Meter Trinkwasserleitungen. (lt)

