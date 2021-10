Landsberg: Weiteres Todesopfer und starker Anstieg der Corona-Inzidenz

Corona-Pandemie: Im Landkreis Landsberg gibt es ein weiteres Todesopfer und die Sieben-Tage-Inzidenz steigt stark an.

Im Landkreis Landsberg ist ein weiterer Mensch in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, meldet das Robert-Koch-Institut (RKI). Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Todesopfer seit Beginn der Corona-Pandemie, die mit oder nach einer Infektion gestorben sind, auf 79. Laut Landratsamt Landsberg handelt es sich bei dem jüngsten Todesopfer um eine hochbetagte Person mit Vorerkrankungen.

Inzidenzwert im Kreis Landsberg steigt um 28 Punkte

Die Sieben-Tage-Inzidenz (Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet) steigt unterdessen deutlich an. Am Freitag lag der vom RKI gemeldete Wert noch bei 111,6 und am Samstag bei 139,6. Am Samstag meldete die Behörde 48 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus für den Kreis Landsberg. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 5156 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Aktuell in Quarantäne sind laut Landratsamt 284 Infizierte und weitere 261 enge Kontaktpersonen. (lt)

Lesen Sie dazu auch