Landsberg: Zwischen Hauptplatz und Katharinenstraße geht nichts mehr

Für gut eine Stunde geht am Samstagnachmittag in Landsberg zwischen Hauptplatz und Katharinenstraße nichts mehr. Was der Grund ist.

So mancher Verkehrsteilnehmer dürfte sich am Samstagnachmittag in der Landsberger Altstadt gewundert haben. Es staute sich in alle Richtungen. Die Ursache dafür war auf Höhe des Landsberger Klösterl zu finden.

Höchste Konzentration und viel Fingerspitzengefühl forderte der Abtransport eines riesigen Baukrans aus dem Landsberger Klösterl von Mitarbeitern der Baufirma. Hierfür lag laut Polizei eine Genehmigung für die Zeit zwischen 15 und 16 Uhr vor. Der Kran stand mehrere Wochen an einer Großbaustelle im Klösterl und ragte weit über die Dächer der dortigen Altstadthäuser hinaus. Zentimeter um Zentimeter schiebt sich das Ungetüm aus dem Klösterl heraus über die Hubert-von-Herkomer-Straße in Richtung des kleinen Häuschens neben der Musikschule, in dem das Cafe "Markita" untergebracht ist.

Schaulustige beobachten Abbau des Krans in Landsberg

Weil der Radius des langen Gespanns zu groß ist, um den Kran in einem Durchgang in Richtung Brücke zu bewegen, muss das Zugfahrzeug abgehängt, umrangiert und wieder angehängt werden. Zahlreiche Schaulustige beobachten das nicht alltägliche Spektakel. Für Autofahrer ist die Strecke gesperrt, was zusätzlich zu Stau im Bereich Vorder- und Hinteranger führt. (lt)

