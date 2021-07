Landsberg

Landsberger Schuldirektor blickt auf seine Amtszeit zurück

Nach 21 Jahren als Direktor verlässt Bruno Bayer das Landsberger Dominikus-Zimmermann-Gymnasium und geht in den Ruhestand. Der 64-Jährige will sich jetzt vermehrt um seine Familie kümmern und Sport sowie Kultur mehr Zeit widmen.

Von Romi Löbhard

„Grundstimmung und Atmosphäre müssen stimmen, ein guter Geist ist wichtig.“ Voraussetzung sei der Wille, den anderen, das Gegenüber, respektvoll und fair zu behandeln. Nach dieser Prämisse hat Bruno Bayer viele Jahre Schule gestaltet, wie er im Gespräch mit dem LT sagt. Jetzt verabschiedet sich der Direktor des Landsberger Dominikus-Zimmermann-Gymnasiums in den Ruhestand.

