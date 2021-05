Landsberg

04.05.2021

Langsame Öffnung: So reagieren Landsberger Gastronomen

Plus Nach mehr als sechs Monaten darf ab Montag zumindest draußen wieder bewirtet werden. Unter die Freude bei Wirten aus dem Landkreis Landsberg mischt sich auch Skepsis – und manche sind noch unsicher.

Von Gerald Modlinger

Damit hatten auch die meisten Gastronomen nicht gerechnet. Zumindest da, wo die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 100 ist, darf ab Montag, 10. Mai, nun auch die Außengastronomie aufmachen. Wie halten es die Gaststätten in Landsberg und am Ammersee damit? Wir haben in einigen Betrieben nachgefragt – ungetrübte Begeisterung herrscht dort allerdings nicht.

