Landsberg: Mademoiselle geht in den Ruhestand

Plus Rosi Metzner schließt ihr Modegeschäft in Landsberg nach 47 Jahren. Ihre Modeschauen bleiben in Erinnerung.

Von Frauke Vangierdegom

47 Jahre lang prägte sie in Landsberg die Modewelt mit, jetzt ist Schluss: Rosi Metzner schließt ihre „Mademoiselle“ coronabedingt früher als geplant. Sie hätte sich zwar gerne noch von allen Stammkundinnen verabschiedet, zeigt aber auch Verständnis für die Maßnahme der Regierung, ab Mittwoch auch den Einzelhandel zu schließen.

„Irgendwann muss einfach Schluss sein“, sagt Rosi Metzner, die am 3. März 1973 ihre Modeboutique in der Schlossergasse eröffnete und 1980 in den Vorderen Anger 265 umzog. Das Modegeschäft sei ein wichtiger Schwerpunkt in ihrem Leben gewesen. Aus Altersgründen wird Rosi Metzner diesen Lebensabschnitt, den sie, wie sie selbst sagt, „immer mit viel Herzblut und Begeisterung für die Mode“ ausgefüllt hat, beenden. „Ich hatte aber bis jetzt noch viel zu tun, der Ausverkauf läuft und viele meiner Kundinnen kommen, um sich persönlich von mir zu verabschieden.“ Viele hätten noch mal bei „Mademoiselle“ vorbeigeschaut, entweder um eines der Ausverkaufs-Schnäppchen zu ergattern oder einfach nur mit Rosi Metzner die vergangenen Jahre Revue passieren zu lassen.

"Was die Kunden kaufen, muss glücklich machen"

Ihr Motto, dem sie die 47 Geschäftsjahre treu geblieben ist, lautete immer: „Alles, was Kundinnen bei mir kaufen, muss gefallen, sie glücklich machen und ihre Persönlichkeit unterstreichen.“ Das habe immer oberste Priorität gehabt. Viel Wert habe sie auch auf die Wahl der Kollektionen gelegt, die sie im Frühjahr und Herbst auf den Modemessen geordert habe. Schon bei der Auswahl der Kleidungsstücke habe sie sehr oft ihre Kundinnen vor ihrem geistigen Auge in diesem neuen Outfit gesehen.

Vielen sind die Modepräsentationen in Erinnerung geblieben, die Rosi Metzner dreimal jährlich veranstaltet hat. „Das war immer ein tolles Ereignis und fand großen Anklang“, erinnert sich die Landsberger Geschäftsfrau. Denn als perfekte Gastgeberin hatte sich Metzner zu jeder Schau ein Motto ausgedacht, das mit den neuen Modetrends harmonierte. „Ich habe mich von Anfang an mit meiner Ware zeitgemäß präsentiert“, sagt Rosi Metzner zu ihrem Erfolgsgeheimnis. „Natürlich muss es auch immer eine Spur extravagant sein.“

Jetzt ist der Alltag nicht mehr so durchgetaktet

Aufgrund des bundesweiten Lockdowns kann nur noch heute bei „Mademoiselle“ eingekauft werden. Danach beginnt für die 73-Jährige eine neue Zeit, in der ihr Alltag nicht immer durchgetaktet sein wird. Sie sei dankbar, dass ihr so viele Kundinnen über die Jahre die Treue gehalten und auf ihr Gespür für Mode vertraut haben. „Allen Kundinnen, den Nachbarn und Freunden wünsche ich eine gesunde und glückliche Zeit.“

