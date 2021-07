Landsberg

13:23 Uhr

Masken-Prozess: Arzt aus Kaufering bleibt erneut fern

Etliche Monate galt auch in der Landsberger Altstadt eine Maskenpflicht.

Plus Eine Frau will keinen Mund-Nasen-Schutz tragen und landet vor Gericht. Ein Arzt aus Kaufering stellt ihr ein Attest aus. Warum er nicht als Zeuge aussagen möchte.

Von Ernst Hofmann

Weil sie sich geweigert hat, Ende Oktober 2020 in der Landsberger Altstadt einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, ist eine 28-jährige Frau aus Friedland jetzt am Amtsgericht in Landsberg zu einem Bußgeld verurteilt worden. Eine Arzt aus Kaufering, der ihr ein Attest ausgestellt hatte und als Zeuge geladen war, erschien erneut nicht zur Verhandlung. Wie er sein Fernbleiben begründet.

