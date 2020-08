vor 32 Min.

Landsberg: Maskengegner weigert sich, Attest vorzulegen

Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen muss die Landsberger Polizei in einem Supermarkt anrücken. Ein Kunde weigert sich, eine Maske zu tragen.

Erneut ist es in Landsberg wegen eines Maskenverweigerers zu einem Polizeieinsatz gekommen. Ein 52-jähriger Schwiftinger war laut Polizei am Donnerstagnachmittag in der Lechwiesenstraße in Landsberg beim Einkaufen. Weil er ohne Mund-Nasen-Schutz im Geschäft war, wurde er von einer Verkäuferin angesprochen, dass er eine Maske anlegen muss.

Da der Mann das verweigerte und auch nicht bereit war, den Markt zu verlassen, wurde die Polizei gerufen. Gegenüber den Beamten behauptete der Mann, von der Tragepflicht befreit zu sein. Dafür habe er sogar ein Attest, das er aber trotz polizeilicher Aufforderung nicht vorzeigen wollte. Der Aufforderung, den Markt zu verlassen, kam er dann aber doch nach. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. (lt)

