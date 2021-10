„Menschenunwürdiger“ Zustand auf öffentlicher Toilette in Landsberg

Die Ausstattung der städtischen Sanitäranlagen in Landsberg reicht für viele Menschen mit Behinderung nicht aus. Betroffene reagieren mit Unverständnis.

„Das ist einfach unhygienisch und menschenunwürdig“, sagt Meike Wunder und blickt auf ihre elfjährige Tochter, die auf dem Boden der öffentlichen Behindertentoilette im Historischen Rathaus in Landsberg liegt. Marie muss gewickelt werden, und auf dem klappbaren Wickeltisch ist natürlich kein Platz für das 1,50 Meter große Mädchen. Meike Wunder will sich deshalb mit dem jüngsten Beschluss des Bauausschusses zum Thema „Toiletten für Menschen mit Behinderung“ nicht zufriedengeben. Sie schlägt Alternativen vor.

Nicht nur Meike Wunder kennt das Problem der fehlenden Wickelmöglichkeit für Menschen mit Behinderung. Auch Stephanie Burgharts Sohn Raphael ist mittlerweile zu groß für den Wickeltisch. Ausflüge in die Stadt, zum Beispiel zum Eisessen, seien so kaum möglich. Denn wenn Raphael oder Marie gewickelt werden müssen, bleibe nur der Boden – entweder irgendwo im Freien oder in einer öffentlichen Toilette. Stephanie Burghart bemüht sich deshalb schon seit zwei Jahren um die „Toilette für alle“ mit einer höhenverstellbaren Pflegeliege und ist damit unter anderem bei der Lebenshilfe Landsberg auf offene Ohren gestoßen.

Eine Mutter muss ihren behinderten Sohn in aller Öffentlichkeit saubermachen

Nina Klusmeier von den Offenen Hilfen kennt das Problem. Da ist zum Beispiel ein 15-jähriger klein gewachsener Rollstuhlfahrer, der in der Innenstadt akute Verdauungsprobleme bekam. Die Mutter machte ihn in „irgendeiner Ecke im Hinteranger“ im Stehen sauber und wickelte ihn. Sie war „immer in der Angst, dass jemand vorbeikommt“ und hatte keine Möglichkeit, sich anschließend die Hände zu waschen.

Mit der „Toilette für alle“, die Stephanie Burghart, Meike Wunder sowie die Stadträte Jonas Pioch (Landsberger Mitte) und Barbara Juchem (CSU) bei der Stadt beantragt hatten, würden ihrer Ansicht nach zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Denn diese Toilette stünde auch Menschen mit Behinderung zur Verfügung, die nicht gewickelt werden müssen. Sie würden ebenfalls eine Rund-um-die-Uhr-offene Toilette zentral in Landsberg benötigen. Denn im Rollstuhl oder mit einer Gehbehinderung, aber auch für Menschen mit einer Darmerkrankung ist im akuten Notfall jeder Meter entscheidend, so Stephanie Burghart.

Ab dem frühen Nachmittag ist die Toilette im Historischen Rathaus geschlossen

Das bestätigt eine Mutter, deren Sohn sich einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen hatte und vorübergehend auf den Rollstuhl angewiesen war. Als er auf die Schnelle eine Toilette benötigte, schaffte sie es gerade noch zu einer geöffneten Toilette. Denn die Sanitäranlage im Historischen Rathaus ist ab 17 beziehungsweise 18 Uhr geschlossen.

Lesen Sie dazu auch

Die in der Sitzung des Bauausschusses des Stadtrats vorgeschlagene Lösung, eine „Toilette für alle“ im Zuge der Inselbadsanierung umzusetzen, sei zwar sinnvoll, vor allem für die Nutzer des Inselbads. Doch diese Lösung kann erst in mehreren Jahren verwirklicht werden, und das dauert Meike Wunder und Stephanie Burghart zu lange.

Die beiden Mütter sagen, dass die „Toilette für alle“ zeitnah als Modulbau mit zwölf Quadratmetern realisierbar wäre. Die Kosten für die Ausstattung der Toilette lägen bei rund 15.000 Euro, dazu käme noch der Modulbau, der entsprechend der Umgebung gestaltet werden könnte. Stephanie Burghart und Meike Wunder könnten sich den Bau im Innenhof des Rathausanbaus, am Infanterieplatz oder aber auf der Wiese bei der Ausfahrt aus der Lechtiefgarage vorstellen. (lt)