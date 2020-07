vor 48 Min.

Landsberg: Mr. Landratsamt sagt Servus

Plus Andreas Graf war 47 Jahre in allen Abteilungen im Landratsamt in Landsberg tätig. Zuletzt war er auch noch der Stellvertreter des Landrats im Amt. Jetzt geht er in den Ruhestand.

Von Thomas Wunder

Er hat vier Landräte miterlebt, vier Generationen von Bürgermeistern und viele wegweisende Entscheidungen im Landkreis begleitet. Dabei hat ihm die Arbeit immer Spaß gemacht, wie er sagt. Jetzt geht Andreas Graf in den Ruhestand. Zuletzt war der 62-Jährige vier Jahre Vertreter des Landrats im Amt. Sein ganzes Berufsleben hat er im Landratsamt in Landsberg verbracht. 47 Jahre ging er dort ein und aus. Im Gespräch mit unserer Zeitung blickt er auf diese Zeit und auf so manche Anekdote zurück.

Andreas Graf wurde in Augsburg geboren, aufgewachsen ist er aber in Scheuring, seinem Heimatort, in dem er lange Jahre im Nebenerwerb eine Landwirtschaft betrieb und noch heute lebt. Nach der Volksschule ging es an die Knabenrealschule nach Schondorf. Graf gehörte zu den ersten Schülern der neu errichteten Schule. Der heutige Namensgeber Wolfgang Kubelka war damals Rektor. Nach dem Schulabschluss stellte sich die Frage nach dem künftigen Beruf. Der Berufsberater empfahl dem 15-Jährigen die innere Verwaltung. Die Eignungsprüfung für die Beamtenlaufbahn hatte Graf da schon bestanden.

Als der Wagen des Landrats steckenblieb

Im Landratsamt war Andreas Graf als 16-Jähriger im Büro des Landrats tätig – seinerzeit Bernhard Müller-Hahl. Bei Bürgerversammlungen trug der junge Angestellte die Sprecheranlage, bei den damals noch üblichen Gemeindebesichtigungen des Landrats führte er das Protokoll. „Der Landrat hat den Bürgermeistern damals noch gesagt, wo sie einen Baum pflanzen sollen oder ein Haus gestrichen werden muss“, erinnert sich Graf. Der 62-Jährige muss schmunzeln, wenn er von einem speziellen Erlebnis mit Müller-Hahl spricht. Der Landrat sei bei Gemeindebesichtigungen immer selbst am Steuer gesessen. Als er in einer Wiese umdrehen wollte, haben ihn ein Bürgermeister gewarnt. Bernhard Müller-Hahl ignorierte dies und der Wagen blieb stecken. „Drei Mal dürfen Sie raten, wer ihn rausschieben durfte.“

In seiner langen Karriere durchlief Andreas Graf alle Abteilungen im Landratsamt. Im Jahr 1979 schloss der heute 62-Jährige die Beamtenfachhochschule als Jahrgangsbester unter rund 500 Bewerbern ab. Vier Jahre später wurde er Leiter der Kommunalaufsicht und damit auch Ansprechpartner der Gemeinden. Seine Beratung umfasste unter anderem den Haushalt, die Satzungen und die Kreditaufnahme. Doch auch Bürger, die Widersprüche einlegten oder Beschwerden hatten, wendeten sich an die Kommunalaufsicht. Andreas Graf interpretierte seine Rolle dabei immer als die des Schiedsrichters.

Die Aufgaben wurden immer mehr

In all den Jahren wuchs der Zuständigkeitsbereich von Grafs Abteilung stetig an. Neben der Kommunalaufsicht kamen beispielsweise die staatliche Rechnungsprüfung, die Schülerbeförderung, der öffentliche Personennahverkehr, der Klimaschutz, die Wirtschaftsförderung, die Rad- und Wanderwege und die Seniorenheime dazu. Dazwischen erhielt Andreas Graf immer wieder Sonderaufgaben. So musste er im Jahr 2000 als Geschäftsführer die kommunale Wohnungsbaugesellschaft mit ihren rund 600 Wohnungen abwickeln. So sei es ihm nie langweilig geworden, auch weil spannende Aufgaben wie der Kanalbau in den Gemeinden, die Breitband-Versorgung oder die Planung der Windkraftanlagen im Landkreis hinzukamen.

Das Foto zeigt Andreas Graf (links) bei der Landtagswahl 2013 mit Landrat Walter Eichner und Maria Habel. Bild: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Eine wichtige Aufgabe war die des Wahlleiters. Sein Wissen darüber erwarb sich Andreas Graf schon früh. Seine erste Kommunalwahl im Landratsamt erlebte er 1984. Damals sei noch von Hand gezählt worden, erst sechs Jahre später mit Unterstützung der EDV. Lustige Erinnerungen hat er an die Landratswahl im Jahr 1996. Seinerzeit war Erwin Filser der einzige Kandidat. Auf dem Wahlzettel hätte der Wähler also durchaus auch einen anderen Namen schreiben können. Auf die Frage eines LT-Redakteurs, wer in diesem Falle wählbar wäre, sagte Graf damals: „ Thomas Gottschalk“. Am nächsten Tag sei ein Foto von Erwin Filser und Thomas Gottschalk in der Zeitung gewesen. Auswirkungen auf die Wiederwahl Filsers hatte diese Sache aber nicht. „Franz Beckenbauer hat mehr Stimmen als Gottschalk bekommen.“

Neben seiner Tätigkeit im Landratsamt war Graf Referent an der bayerischen Verwaltungsschule und berichtet über so manchen Fall aus der kommunalpolitischen Praxis. Der 62-Jährige war auch gefragt, als das bayerische Innenministerium ein neues Handbuch für Wahlen erstellte. Seine Erfahrung wird er weiterhin an der Verwaltungsschule weitergeben. Graf wird dort als Dozent für die Aus- und Weiterbildung arbeiten und Kurse für Geschäftsstellenleiter geben.

Ab in die Berge und an die Tischtennisplatte

Ansonsten will Andreas Graf den Ruhestand mit seiner Frau, seinen beiden erwachsenen Töchtern und seinem 14 Monate alten Enkelkind verbringen. Langweilig werde es ihm im Ruhestand bestimmt nicht werden. Tischtennis, Haus und Garten, aber auch das Wandern in den Allgäuer und Tiroler Bergen sollen nicht zu kurz kommen.

Und wer folgt im Landratsamt auf Andreas Graf nach? Wie er selbst sagt, sei geplant, sein Aufgabengebiet auf mehrere Schultern zu verteilen. Die Leitung der Abteilung 1 soll der aktuelle Abteilungsleiter für soziale Angelegenheiten, Veterinär- und Gesundheitswesen, Tobias Reinhold, übernehmen.

Lesen Sie auch den Kommentar zum Thema: Das Ende einer Ära

Themen folgen