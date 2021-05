Nach Auseinandersetzung in Landsberg: Neue Details sind bekannt

In Landsberg wird bei einem Streit ein Mann lebensgefährlich verletzt. Die Polizei fahndet bisher erfolglos nach dem Tatverdächtigen. Was bislang bekannt ist.

Am Samstag ist bei einer Auseinandersetzung in Landsberg ein 26-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt, ging am frühen Abend ein Notruf ein, dass auf einem Parkplatz vor einem Wohnblock eine Person liegt, die stark blutet und um Hilfe schreit. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte leisteten Passanten Erste Hilfe ehe der Verletzte ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Nach dem Tatverdächtigem wurde mit einem Großaufgebot gefahndet. Zahlreiche Polizeistreifen waren im Einsatz und wurden durch einen Polizeihubschrauber unterstützt. Der Flüchtige konnte Stand Sonntagmittag jedoch noch nicht gefunden werden.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund laufender Ermittlungen können laut Polizei derzeit keine weiteren Details zum Sachverhalt genannt werden. In den sozialen Medien wird davon gesprochen, dass es sich bei dem Vorfall um eine Messerstecherei handelt. (lt)