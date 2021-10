Neue Praxis in Landsberg: Wenn die Haut im Mittelpunkt steht

Plus „Ihre Haut“ ist eine neue Praxis für Dermatologie in Landsberg. Geleitet wird sie von Dr. Maja Grahovac. Dort gibt es auch eine moderne Form der Lasertechnologie.

Die Haut ist der Spiegel der Seele und im Moment ist unsere Gesichtshaut unter anderem durch das Tragen von FFP2-Masken nicht gerade auf ihrem besten Stand. Viele Hautärzte oder auch Kosmetikerinnen behandeln gerade diese harmlose, aber lästige Nebenerscheinung in Sachen Corona. In Landsberg gibt es Spezialisten, die sich damit befassen. Praxen für Dermatologie, Schönheitschirurgie und eine Klinik für Schönheitsoperationen, die sich um viele Bereiche kümmern. Im Oktober ist nun eine neue Spezialistin hinzugekommen. Ihr Fachgebiet ist unter anderem eine moderne Lasertechnik.