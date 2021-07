Poetry Slam: Endlich wieder Dichter-Wettstreit in Landsberg

Plus Coronabedingt hat auch der Poetry Slam in Landsberg Pause. Wie die Rückkehr beim LechStadtFestival gelingt.

Der Wettergott war gnädig beim Poetry Slam im Rahmen des LechStadtFestivals auf dem Landsberger Schlüsselanger. Der Himmel öffnete seine Schleusen erst bei der Siegerehrung, die dann ziemlich schnell beendet war. Logisch: Wer von den Besuchern möchte sich vom einsetzenden Schauer schließlich doch noch nassregnen lassen. So erklärte Moderator Ko Bylansky zwei der drei Finalisten zu Siegern, die gemeinsam den Sektkorken knallen ließen.