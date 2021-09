Landsberg

vor 18 Min.

Poetry Slam in Landsberg unter freiem Himmel

Poetry Slam am Sandauer Tor in Landsberg: Die Gewinner May Luchs (links) und Yannik Armbrusits überzeugten das Publikum.

Plus Beim Poetry-Slam im „Biergarten“ am Sandauer Tor laufen die Wortakrobaten zur Höchstform auf. Und natürlich ist auch die Bundestagswahl ein Thema in Landsberg.

Von Romi Löbhard

Vom Schlüsselanger über den Theatergarten zum Sandauer Tor: Zum dritten und letzten Mal für diese Saison ging der Poetry- Slam des Kreisjugendrings Landsberg Open Air. Zum dritten Mal hatten die Organisatoren einen anderen Auftrittsort gewählt. Der dritte auf der kleinen Wiese zwischen Sandauer Tor und Mühlbach, beim Kultursommer am Lech, war der gemütlichste – trotz der sekündlich vorbeiratternden Fahrzeuge.

