Preisschock: Heizen wird in Landsberg deutlich teurer

Plus Die Kundinnen und Kunden der Landsberger Stadtwerke müssen bald deutlich tiefer in die Tasche greifen. Warum die Preise für Strom und Gas ordentlich anziehen.

Viele Landsbergerinnen und Landsberger haben bereits Post erhalten oder werden die Benachrichtigung in Kürze zugestellt bekommen: Die Stadtwerke Landsberg erhöhen zum Jahreswechsel die Preise für Strom und Gas. Betroffen sind rund 10.000 Kundinnen und Kunden. Sie müssen künftig vor allem beim Heizen deutlich tiefer in die Tasche greifen.