Projekt der Lebenshilfe Landsberg: Fotoshooting am Lieblingsplatz

Menschen mit Handicap werden für die Lebenshilfe Landsberg zu Fotomodellen. Von der Aktion gibt es nicht nur einen Kalender. Am Freitag findet auch eine Führung statt.

Er ist wohl einer der bekanntesten Landsberger. „Ich bin der Bernhard aus Kinsau“ – so beginnt er meist ein Gespräch bei seinen Streifzügen durch die Innenstadt und erzählt danach kurz über sich. Jetzt dürfte Bernhard W. noch ein Stück bekannter werden. Denn er ist Teil einer Aktion der Lebenshilfe Landsberg und der Fotografin Saskia Pavek.

Bernhard W. braucht keine Regieanweisung. Ganz von selbst nimmt er seinen Meterstab, präsentiert seinen „Stern-Zaubertrick“ vor dem Brunnen am Hauptplatz und strahlt in die Kamera. Saskia Pavek nimmt ihn mit ihrer Nikon ins Visier und ist schon kurz darauf hochzufrieden. „Sehr schön gemacht. Klasse, Danke dir!“ ruft sie Bernhard zu. Er ist eines von 13 Fotomodellen, die die Fotografin in diesem Sommer für die Lebenshilfe abgelichtet hat – vor ihren Lieblingsplätzen in der Lechstadt. Eine Führung zu diesen Orten bietet Kulturbürgermeister Axel Flörke zusammen mit den Modellen am Freitag, 8. Oktober, um 15 Uhr an.

Bei dem Fotoshooting der Lebenshilfe herrscht gute Laune

Für Bernhard ist das Fotoshooting eine Premiere. Anstrengend findet er es nicht, es „hat Spaß gemacht“, meint der 52-Jährige. Genau diese Freude ist es, die Saskia Pavek so an ihren Fotoprojekten mit der Lebenshilfe schätzt: „Die Menschen stehen ganz natürlich und ohne Eitelkeit vor der Kamera. Sie überlegen nicht selbstkritisch, wie sie wirken und aussehen, sondern freuen sich später einfach darüber, dass sie auf dem Bild zu sehen sind“, sagt die Fotografin.

Michael K. wurde im Rahmen des Projekts der Landsberger Lebenshilfe ebenfalls fotografiert. Foto: Saskia Pavek

Großes Glück haben die beiden Eishockeyfans Eugenia Sch. und Daniel F. Sie dürfen in voller Montur zu einem Training der U20 des HC Landsberg kommen. Für Trainer Sven Curmann war sofort klar, dass sich die Riverkings an der Aktion beteiligen. Die Spieler haben für das Shooting extra ihre Trikots angezogen und bilden gerne den Hintergrund für das Fan-Bild.

Ganz automatisch passen sich die Fotomodelle ihren Plätzen an. So strahlt Heidemarie K. von sich aus über das leckere Eis, das sie am Hauptplatz in ihrer Lieblingseisdiele serviert bekommt. Einfach, weil sie es so gerne isst. Und Michael K. ist automatisch ehrfürchtig und andächtig, als er „seine“ Landsberger Stadtpfarrkirche betritt. Denn „wenn ich da reinkomme, werde ich immer total ruhig und kann alles andere ausblenden“, erzählt er.

Saskia Pavek (rechts) bei einem Shooting in der Landsberger Innenstadt. Foto: Daniela Hollrotter

Auf den Fotos stehen die Menschen im Mittelpunkt

Genau das ist es, was Saskia Pavek mit ihrer Kamera einfängt: Es geht ihr nicht um die Orte an sich, sondern darum, wie diese sich im Ausdruck der Menschen widerspiegeln. Deshalb stehen bei ihren Bildern stets die Menschen im Mittelpunkt. Die Orte bleiben zwar – zumindest für den Landsberger – erkennbar, aber bilden einfach nur den stimmigen Hintergrund.

Am Freitag, 8. Oktober, um 15 Uhr bietet Axel Flörke mit den Fotomodellen eine Führung zu den Entstehungsorten der Fotografien an. Außerdem ist aus den Bildern des von der Aktion Mensch geförderten Projekts wieder ein Fotokalender entstanden. (lt)

zur kostenlosen Führung werden ab sofort unter Telefon 0163/5249140 oder per E-Mail nina-klusmeier@lebenshilfe-landsberg.de entgegengenommen. Der Lebenshilfe-Kalender 2022 ist erhältlich über die Geschäftsstelle im Eulenweg 11 in Landsberg, Telefon 08191/9491-0, sekretariat@lebenshilfe-landsberg.de