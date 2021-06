Landsberg

Raumausstatter Heigl baut in Landsberg einen zweiten Standort auf

Plus Das ehemalige Gebäude der Fahrschule Mecklenburg in Landsberg ist abgerissen - der Raumausstatter Heigl errichtet ein Wohn- und Geschäftshaus. Was dort Platz finden soll.

Von Dagmar Kübler

Vielen Landsbergern ist die Fahrschule Mecklenburg in der Augsburger Straße 6, neben dem Supermarkt, noch in Erinnerung. Auch die Räume der Trauerhilfe Denk befanden sich schon in diesem Haus, das seit März 2021 Geschichte ist. Der Bauschutt wurde nach dem Abriss beseitigt, aus der neuen Bodenplatte ragen die Stahlarmierungen und Bauarbeiter sind damit beschäftigt, Ziegelwände hochzumauern. Wo früher zwei Häuser mit einem Verbindungsbau standen, entsteht nun ein modernes Wohn- und Geschäftshaus mit einer interessanten Architektur, die Flach- und Giebeldach sowie Holz- und Putzfassaden kombiniert. Bauherr ist der Familienbetrieb Heigl Raumausstattung aus Petzenhausen, der in Landsberg bisher durch einen kleinen Showroom im Hinteren Anger präsent war. Warum der Raumausstatter in den Standort Landsberg investiert, erläuterte er dem LT bei einem Termin auf der Baustelle.