Landsberg: Sie helfen, wenn der Schuldenberg zu groß wird

Plus Die Caritas in Landsberg und Dießen unterstützt Betroffene aus dem Landkreis kostenlos bei Überschuldung. Wie sich die Corona-Krise auswirkt.

Von Dagmar Kübler

Kerstin P. (Name von der Redaktion geändert) hat ihr Leben lang in Führungspositionen gearbeitet und ein gutes Gehalt bezogen. Dennoch ist sie heute mit 70 Jahren Klientin bei der Schuldner- und Insolvenzberatung der Caritas Landsberg. Sybille Stengelin ist die Leiterin dieser Einrichtung; sie hat das Landsberger Tagblatt und Kerstin P. zu einem Austausch eingeladen, und das mit gutem Grund: Stengelin befürchtet einen coronabedingten Anstieg an Menschen, deren Einkommen für die notwendigen Ausgaben nicht mehr ausreichen wird.

„Durch Kurzarbeit und Entlassungen werden viele in eine finanzielle Schieflage kommen“, so Stengelin. „Wir haben bereits die ersten Anfragen und stellen auch fest, dass Inkassounternehmen immer mehr Druck ausüben, teilweise mit täglichen Anrufen bei den Schuldnern, um diese mürbe zu machen.“ Stengelin will deshalb die Schuldnerberatung der Caritas in der Brudergasse bekannter machen, denn zum einen sei diese kostenlos, zum anderen seriös und menschlich – im Gegensatz zu Schuldnerberatungen im Internet, vor denen die Leiterin ebenso warnt wie vor scheinbar günstigen Online-Krediten.

Hauptgründe sind Krankheit und Sucht

„Schulden sind ein schambesetztes Thema, denn man muss sich das eigene Scheitern eingestehen“, weiß Stengelin. Deshalb kommen die meisten erst – 2019 waren es 209 –, wenn sie kein Licht mehr am Horizont sehen. Hauptgründe für eine Überschuldung sind Krankheit und Sucht, aber auch Trennung oder Tod des Partners, eine gescheiterte Selbstständigkeit oder längerfristiges Niedrigeinkommen. Verschärft wird die Situation zunehmend durch die hohen Mieten. Junge Menschen überschulden sich mit Handyverträgen oder erliegen den Verlockungen der Internetbestellmöglichkeiten. So sind die jüngsten Klienten 18, die ältesten 75 Jahre alt.

Häufiger betroffen sind Alleinstehende und ältere Menschen – wie Kerstin P. „Ich hab immer nur malocht“, sagt Kerstin P., die aus einer ostdeutschen Großstadt stammt und sich gleich nach der Wende um eine sichere, gut bezahlte Stelle bemühte. Nicht so ihr Mann, der das schnelle Geld mit Versicherungen und Immobilien machen wollte. Er scheiterte und mit ihm seine Frau, die die Kreditverträge mit unterschrieben hatte. Heute sind sowohl das eigene Haus als auch die Immobilien verloren, und die Gläubiger sitzen Kerstin P., nachdem ihr Mann in Privatinsolvenz ging, vermehrt im Nacken.

Seit einem Jahr läuft die Entschuldung

Kerstin P.s Geschichte ist eine Geschichte von Gutgläubigkeit, aber auch mangelnder eigener Absicherung. Heute fühlt sie sich betrogen, immer wieder steigen ihr Tränen in die Augen, wenn sie daran denkt, wie ihr Mann, der nie für die Schulden aufkam, sie ausgenutzt hat. Scheidung, Schuldnerberatung – Kerstin P. sorgt nun für einen Neuanfang. Seit einem Jahr läuft ihre Entschuldung. Sie kam auf Empfehlung zur Caritas und fühlt sich gut aufgehoben. „Die Chemie hat von Anfang an gestimmt“, sagt sie. Auf die Frage, ob dies ein besonders schwieriger Fall sei, schüttelt Stengelin den Kopf. „Schwierig wird es, wenn es um Unterhalt geht oder viel Geld in Schrottimmobilien investiert wurde.“ Nicht selten scheitert eine gute Lösung auch an der Bürokratie. So erhält eine Klientin kein Arbeitslosengeld, weil sie ihren Teilzeitjob in der Gastronomie gekündigt hat. Ihren neuen Vollzeitjob konnte sie jedoch durch den Corona-Shutdown nicht antreten.

Eine Beratung bei der Caritas Schuldnerberatung, dort ist neben Stengelin auch Petra Maier im Einsatz, die mittwochs auch in Dießen in der Fischerei 20 vor Ort ist, verläuft ganzheitlich. Die Menschen dürfen zuerst von sich erzählen. „Das Leben ist wie ein Rucksack. Das komplette Leben hängt mit den Schulden zusammen“, sagt Stengelin. Häufig braucht es weitere Unterstützungen, um das Leben wieder auf einen guten Weg zu bringen, wie Wohngeld, Kinderzuschlag – oder eine Suchtberatung. Ein Einkommensplan mit Einnahmen und Ausgaben wird erstellt. „Dann schauen wir, an welchen Stellschrauben gedreht werden kann, können beispielsweise Versicherungen oder Verträge gekündigt werden“, berichtet Stengelin.

Miete und Strom müssen sicher sein

Im zweiten Schritt geht es um die Existenzsicherung, so müssen Miete und Strom gesichert sein. Dabei nimmt die Sozialpädagogin ihren Klienten nur so viel wie nötig ab, denn diese sollen auch wieder in die Lage gebracht werden, sich selbst zu helfen. Ziel ist eine außergerichtliche Einigung mit den Gläubigern. Nicht immer gelingt das, wie auch der Fall von Kerstin P. zeigt, der wohl der Weg in die Insolvenz nicht erspart bleiben wird.

Kontakt Caritasverband, Beratung für überschuldete Bürger aus dem Landkreis, Telefon 08191/9734558.

