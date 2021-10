Steigende Corona-Zahlen: Landsberger Klinikum verschiebt Operationen

Die Corona-Zahlen steigen und auch am Landsberger Klinikum verschärft sich die Situation. Nun werden planbare OPs verschoben. Die Intensivstation füllt sich mit Covid-Patienten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz (Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet) steigt im Landkreis Landsberg weiter. Am Freitag lag der Wert laut Landratsamt bei 204,1. Und auch am Klinikum verschärft sich die Situation. Momentan werden dort zwölf Personen im Zusammenhang mit Covid-19 behandelt – vier von ihnen auf der Intensivstation. Am Donnerstag waren es noch insgesamt neun Patienten.

Zahl der Corona-Patienten steigt schnell an

"Im Laufe der letzten Tage hat sich die Anzahl der behandlungsbedürftigen Corona-Patienten im Klinikum Landsberg verdoppelt", so Dr. Hubert Meyrl, Ärztlicher Direktor. "Aus diesem Grund wurde heute erneut eine Infektstation eingerichtet, und - Stand heute - mussten bereits einzelne geplante Operationen verschoben werden." Allerdings handele es sich dabei nur um Operationen, bei denen dem behandelnden Arzt im Vorhinein klar war, dass die Patientin oder der Patient im Anschluss an die OP auf die Intensivstation verlegt werden muss. Die Intensivstation sei voll und momentan zu 40 Prozent mit Covid-19-Patienten belegt.

Wie Regina Miller, Pressesprecherin des Landsberger Klinikums, auf Nachfrage erklärt, soll durch das Verschieben planbarer Operationen Platz in den Zimmern geschaffen werden.

