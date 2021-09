Landsberg

13.09.2021

Verbrechen im Landkreis Landsberg: Ursula und Natalie und ihr tragischer Tod

Ursula Herrmann und Natalie Astner mussten beide jung sterben. Unsere Bilder zeigen ihre Gräber. Viele Menschen erinnern sich noch an die beiden Kinder und ihren grausamen Tod.

Plus Im September erinnern wir uns an zwei schreckliche Verbrechen im Landkreis. Heute vor 40 Jahren wurde Ursula Herrmann aus Eching entführt und starb in einer Holzkiste. Natalie Astner aus Epfach wurde vor 25 Jahren ermordet.

Von Alexandra Lutzenberger

Der September birgt zwei sehr tragische Jahrestage. Die damals zehnjährige Ursula Herrmann wurde am 15. September vor 40 Jahren entführt und starb in einer im Waldboden vergrabenen Holzkiste. Am 20. September vor 25 Jahren wurde die siebenjährige Natalie Astner aus Epfach ermordet. Beide Fälle bewegten und bewegen die Menschen. Die Vorgeschichte:

