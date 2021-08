Vertrieben: Sudetendeutsche kam vor 75 Jahren nach Landsberg

Plus Ilse Schindele aus Landsberg wurde aus dem Sudetenland vertrieben. Sie erzählt, wie schwierig es für sie nach der Flucht war und warum sie einer Klosterschwester noch heute dankbar ist.

Ilse Schindele war zwölf Jahre alt, als der Besuch kam, der ihr Leben und das ihrer Familie völlig umkrempelte. Die Sudetendeutsche lebte damals, 1945, im nordböhmischen Großmergthal (Marenice), in der Nähe der Stadt Zwickau (Cvikov). 75 Jahre nach ihrer Ankunft in Landsberg erzählt sie dem Landsberger Tagblatt ihre Geschichte.