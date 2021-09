Landsberg

12:56 Uhr

Wahl im Kreis Landsberg: Der Kandidat einer Partei mit vielen Facetten

Der Gastronom Jochen Nibbe aus Herrsching tritt für die Partei „Volt“ im Wahlkreis Starnberg-Landsberg an.

Plus Der Herrschinger Wirt Jochen Nibbe tritt im Wahlkreis Starnberg-Landsberg für die europaweite Partei „Volt“ an. Welche Themen ihm wichtig sind.

Von Gerald Modlinger

Sein Name hat einen eindeutig norddeutschen Klang, doch sehr häufig kommt der Direktkandidat der Partei „Volt“ im Wahlkreis Starnberg/ Landsberg, Jochen Nibbe, ziemlich bayerisch daher, denn er trägt gerne Lederhose und Lodenjanker. Und sein langer grauer Bart erinnert ein wenig an den Prinzregenten Luitpold. Was er politisch erreichen möchte.

