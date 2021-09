Widerstand gegen Landratsamt-Neubau in Landsberg

Plus Der Landkreis plant ein neues Verwaltungsgebäude im Landsberger Osten. Warum Dr. Rainer Gottwald das Projekt verhindern will.

Seit Mitte August steht fest, wie das neue Landratsamt im Landsberger Osten aussehen soll. Im Rahmen eines Realisierungswettbewerbs wurde aus 17 eingereichten Entwürfen das Berliner Architektenbüro Hascher Jehle Assoziierte GmbH mit der Planung des Verwaltungsgebäudes beauftragt (LT berichtete). Gegen den Neubau spricht sich Dr. Rainer Gottwald, Vorsitzender des Kreisverbands der ÖDP, aus. Er will das Projekt mit einem Bürgerbegehren verhindern.