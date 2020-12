vor 48 Min.

Landsberg: „Wo der Landrat sitzt, ist nicht entscheidend“

Plus Im März ist Landrat Thomas Eichinger wiedergewählt worden. Das Jahr 2020 war geprägt von der Corona-Krise und der Diskussion um das neue Landratsamt. Wie der CSU-Politiker die Situation beurteilt.

Von Thomas Wunder

Eigentlich wollte Thomas Eichinger viel früher in den Weihnachtsurlaub gehen. Doch auch am Ende des Jahres forderte die Corona-Pandemie den Landrat und so kam er bis kurz vor Heiligabend in sein Büro. Das Jahr 2020 wird für ihn daher nicht nur als das Jahr seiner Wiederwahl in Erinnerung bleiben, sondern vor allem als Krisenjahr, in dem Landratsamt und Kreistag ganz neue Herausforderungen meistern mussten. Im Gespräch mit unserer Zeitung waren deswegen auch Corona und seine Folgen ein Thema, aber auch der Neubau des Landratsamts und der geplante Anstieg der Schulden.

Seit 2014 ist Thomas Eichinger Landrat im Landkreis Landsberg. Im März wurde der 46-jährige CSU-Politiker in ersten Wahlgang mit fast 60 Prozent der Stimmen wiedergewählt, obwohl er drei Gegenkandidaten hatte. In seiner zweiten Amtsperiode hat er sich viel vorgenommen. Der Neubau eines Landratsamts am Penzinger Feld in Landsberg, der Umbau und die Erweiterung des Klinikums sowie die Sanierung der Beruflichen Schulen in Landsberg sind Projekte, die viel Geld kosten werden.

Landrat Thomas Eichinger und seine Partnerin Franziska Rosin am Abend der Wiederwahl im März 2020. Bild: Thorsten Jordan (Archiv)

Leichten Gegenwind gibt es beim Neubau des Landratsamts. Anfangs als „Außenstelle“ des bestehenden Landratsamts bezeichnet, scheint mittlerweile klar, dass im Landsberger Osten ein neues Landratsamt entsteht, mit dem Büro des Landrats, einem Sitzungssaal für 200 Personen und einem großzügigen Eingangsbereich. „Wir müssen uns daran gewöhnen, dass es mindestens zwei Gebäude gibt“, sagt Thomas Eichinger. Am aktuellen Standort in der Von-Kühlmann-Straße sollen die sozialen Bereiche gebündelt werden. Doch die Verhältnisse seien so beengt, dass das Jobcenter dort keinen Platz findet und wohl eine Außenstelle bleiben wird.

Nicht alle befürworten den Bau des neuen Landratsamtes im Landsberger Osten

„Wo der Landrat sitzt, ist nicht entscheidend“, sagt Eichinger. Spürt er die Kritik, die ja unter anderem in einem von der ÖDP initiierten Bürgerbegehren mündete. „Ich spüre wenig Bewegung in der Sache“, sagt der 46-Jährige. Bürger hätten ihn noch nicht darauf angesprochen. Dabei sei er durchaus gesprächsbereit, wenn es darum geht, zu erläutern, warum es notwendig ist, sich räumlich zu erweitern. Ziel sei es, die Vielzahl an Außenstellen aufzulösen und den Mitarbeitern der Verwaltung ein modernes Arbeitsumfeld zu bieten. Dazu würden unter anderem Besprechungsräume zählen. In der Kühlmannstraße gebe es davon lediglich zwei.

Thomas Eichinger (Landrat des Landkreises Landsberg am Lech) über die Coronavirus-Fälle in der Region. Video: Dominic Wimmer

Und der neue Sitzungssaal? Dafür sei durchaus Bedarf da. Schon jetzt sei der Sitzungssaal im Landratsamt häufig ausgebucht, weil Vereine, Organisationen oder Banken einen Raum dieser Größe benötigten. So manche Sitzung habe er deswegen schon verschieben müssen. In den Kreisgremien sei der Bedarf unumstritten. Die Kosten für das Gebäude (rund 40 Millionen Euro) schrecken den Landrat nicht. Immer wieder betonte er, die Schulden, die dafür gemacht würden, seien rentierliche Schulden. Man schaffe Werte. Und so sei auch der geplante Anstieg der Schulden bis 2025 auf über 90 Millionen Euro zu bewerten.

Im Gespräch über das Jahr 2020 steht allerdings die Corona-Pandemie im Mittelpunkt. Das Landratsamt sei in der Krise mit immer neuen Aufgaben betraut worden. Das Testzentrum, das Pandemiezentrum und jüngst das Impfzentrum stünden beispielhaft dafür. Thomas Eichinger lenkt den Blick aber von der Kreisverwaltung auf die Landkreisbürger. „Für die Menschen, die alleine sind, ist diese Krise eine große Herausforderung“, sagt er. Er hoffe auf das soziale Netz aus Nachbarn, Freunden und Bekannten, die die Betroffenen auffangen. Dass viele Menschen an ihre psychischen Grenzen stoßen, zeige der Anstieg der Fallzahlen in der Psychiatrie am Landsberger Klinikum.

Der Landrat ist selbst begeisterter Theaterspieler

Sorge bereitet dem Landrat auch die Situation der Gastronomie und im Kulturbereich. Der 46-Jährige spielt selbst leidenschaftliche gerne Theater und kennt daher die Bedürfnisse der Kulturschaffenden. Als Landrat seien ihm aber die Hände weitgehend gebunden: „Ich habe keine Fördermöglichkeit.“ Lediglich beim Vollzug der Gesetze könne man entgegenkommen. Und so hofft Thomas Eichinger darauf, dass die staatlichen Hilfen greifen.

Mit der Corona-Krise habe sich auch die Arbeit im direkten Arbeitsumfeld des Landrats verändert. Viel häufiger melde sich die Presse im Büro des Landrats und Pressesprecher Wolfgang Müller und seiner Stellvertreterin Anna Diem fehle die Zeit für andere Aufgaben. Die übernimmt seit Dezember ein persönlicher Referent. Philippe Optenhövel beantwortet Anfragen und übernimmt einen Teil des Schriftverkehrs des Landrats.

Der Landrat hat einen neuen Referenten

Zu Optenhövels Aufgaben zählt auch die Unterstützung der vier Stellvertreter des Landrats. Deren Wahl im Mai war durchaus umstritten. Die Grünen, die leer ausgingen, kritisierten dies als unnötige Ämtermehrung. Danach waren die Stellvertreter Margit Horner-Spindler ( CSU), Markus Wasserle (SPD), Günter Först (FW) und Erich Püttner (UBV) coronabedingt lediglich ein paar Mal im Sommer im Einsatz, wie Thomas Eichinger sagt. Und so sei das Jahr 2020 auch in dieser Hinsicht ein besonderes Jahr. Die Entscheidung sei aber die richtige gewesen und die Zusammenarbeit untereinander ausgezeichnet.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen