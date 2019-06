vor 18 Min.

Landsberger Ehrenringträger Günter Otremba stirbt nach langer Krankheit

Er saß 33 Jahre im Landsberger Stadtrat und war sechs Jahre Zweiter Bürgermeister. Jetzt ist Günter Otremba gestorben. Vor allem das Gewerbe in der Innenstadt lag ihm am Herzen.

Von Stephanie Millonig

„Ich bin ein Unternehmer, kein Unterlasser“, so charakterisierte sich der Landsberger Kaufmann und langjährige Stadtrat Günter Otremba 1999 selbst in einem LT-Interview. Am Freitag ist der Ehrenringträger der Stadt Landsberg nach langer Krankheit im Alter von 84 Jahren gestorben.

Geboren 1935 in Schlesien, kam der Fernseh-Mechanikermeister 1957 von Marktheidenfeld nach Landsberg. 1959 eröffnete er ein Elektrogeschäft mit Werkstatt in der Alten Bergstraße. 1966 verlagerte er den technischen Betrieb an die Schongauer Straße in die ehemalige Lederfabrik Hopp und den Verkauf in ein Geschäft in den Vorderen Anger. 1984 kaufte Otremba das Möbelhaus Bals im Gewerbegebiet, woraus nach juristischen Auseinandersetzungen mit der Stadt das Einkaufszentrum Lechland entstand.

Sein Traum von einem Altstadtkaufhaus blieb unerfüllt

Otremba war maßgeblich an den Planungen für das „Lechland“ beteiligt. Sein großer Traum war ein Altstadtkaufhaus mitten in der Stadt im Vorderanger – allerdings konnte er diesen nicht verwirklichen.

Prägend war Günter Otremba für die Landsberger nicht nur als Unternehmer, sondern vor allem als langjähriger Stadtrat der Freien Wähler: 1972 wurde er erstmals gewählt, 2005 schied er aus dem Gremium aus. Von 1984 bis 1990 bekleidete Günter Otremba das Amt des Zweiten Bürgermeisters. 2005 bekam er für sein kommunalpolitisches Engagement den Goldenen Ehrenring der Stadt Landsberg überreicht.

Als Kreisrat (von 1978 bis 2005) war er unter anderem Referent für das Schwimmbad Kaufering sowie als Mitglied im entsprechenden Ausschuss zuständig für Themen wie Verkehr und Krankenhaus. Vom bayerischen Innenministerium bekam Otremba die kommunale Verdienstmedaille in Bronze und Silber verliehen.

Wie war der Mensch, der Politiker Günter Otremba? „Er hat keine Auseinandersetzung gescheut“, erzählt Altoberbürgermeister Franz Xaver Rößle, der Otremba „als sehr aktiven Stadtrat“ wahrgenommen hat. 1988 war Otremba bei der Wahl zum Oberbürgermeister Rößle unterlegen. „Die Freien Wähler waren eine kleine, aber sehr aktive Fraktion“, erinnert sich Franz Xaver Rößle. Otremba habe sich immer für die Förderung der Innenstadt eingesetzt.

Was einstige politische Weggefährten über ihn sagen

Die Freien Wähler seien auch intern sehr diskussionsfreudig gewesen, sagt Rößle. Er wisse von langen Fraktionssitzungen, an denen Otremba, der verstorbene Ludwig Siller und Konrad Schmid teilgenommen hätten. „Sie haben ihr demokratisches Engagement wirklich ernst genommen. Günter Otremba hat sich sehr problembewusst an Entscheidungen beteiligt. Er hat eine unheimliche Energie in den Stadtrat gebracht.“

Norbert Kreuzer, der selbst einige Jahre Zweiter Bürgermeister war, erlebte Otremba nicht nur im Stadtrat, sondern auch als Nachbar, zu dem man freundschaftliche Kontakte pflegte. Politisch sei kontrovers diskutiert worden, aber mit Respekt. Günter Otremba sei beispielsweise gegen die Ausweisung der Ludwigstraße als Fußgängerzone gewesen. Nicht einer Meinung gewesen sei man sich auch bei der Ansiedlung des Einkaufszentrums am Penzinger Feld.

Nach seiner Stadtratstätigkeit war Günter Otremba – obwohl gesundheitlich angeschlagen – als Ehrenpreisträger bei Veranstaltungen der Stadt anwesend. Seine Frau Hannelore brachte ihn dorthin, wie Norbert Kreuzer erzählt. „Sie hat sich beispielhaft gekümmert.“ Neben seiner Ehefrau hinterlässt Otremba eine Tochter und einen Sohn. Der Trauergottesdienst findet am Donnerstag, 6. Juni, ab 13 Uhr in der Stadtpfarrkirche zu den Heiligen Engeln statt.

Themen Folgen