Landsberger Finanzen: Ein Umdenken muss einsetzen

Muss Landsberg im nächsten Jahren 20 Millionen Euro Schulden machen? LT-Redakteur Thomas Wunder findet nicht jedes Projekt absolut notwendig.

Das sind besorgniserregende Nachrichten, die in der jüngsten Stadtratssitzung aus der Kämmerei kamen. Im aktuellen Jahr fehlen der Stadt 35 bis 40 Prozent der fest eingeplanten Einnahmen, im nächsten Jahr müssen vielleicht bis zu 20 Millionen Euro an Krediten aufgenommen werden, die den in den vergangenen Jahren mühsam verkleinerten Schuldenberg auf 40 Millionen Euro anwachsen lassen würden. Die Mehrzahl der Stadträte hat diese Zahlen eher gleichgültig hingenommen und wohl mit den finanziellen Folgen der Corona-Krise abgetan.

Das Neue Stadtmuseum kann warten

In den kommenden Wochen sollte allerdings ein Umdenken einsetzen. Denn nicht alle Investitionen, die in den kommenden Jahren viel Geld kosten werden, sind Pflichtaufgaben oder schon vertraglich fixiert. Ein Beispiel ist die Sanierung des Neuen Stadtmuseums, das für Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl Priorität hat. Krisenzeiten erfordern mitunter unpopuläre Entscheidungen. Dieses Projekt zu verschieben, wäre eine Entscheidung, die notwendig ist.

