Landsberger Gastronomie: Endlich wieder ins Bayertor

Drei Überlebende besuchen mit ihren Familien den Landkreis Landsberg. Im Mittelpunkt der Gedenkwoche steht die Veranstaltung im Bunker in der Welfenkaserne. Was in den nächsten Tagen geplant ist

Dießen

Zwischen Kaffee und Kuchen: Das Café Sixt heißt jetzt „Die Goldammer“

Plus Eigentlich sollte das frühere Traditionscafé in der Dießener Bahnhofstraße schon an Ostern Wiedereröffnung feiern. Es gab jedoch unerwartete Probleme. Am Samstag macht "Die Goldammer" nun offiziell auf.