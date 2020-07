vor 32 Min.

Landsberger Kinder kämpfen für ihren Bikepark

Sie wollen ihre selbst gebaute Schanze behalten. Unser Foto zeigt einen Teil der Kinder vom Krachenberg und der Schanzwiese, die sich in einem Brief an Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl gewandet haben. Hinweis zum Thema Abstand: Es stehen Kinder aus derselben Familie beisammen, ansonsten wurden die Abstände eingehalten.

Plus In der Corona-Krise sind die Kinder und Jugendlichen von der Schanzwiese im Landsberger Osten richtig kreativ. Doch die Schanzen, die sie anlegen, befinden sich auf städtischem Grund. Deswegen rückt plötzlich ein Bagger an.

Von Thomas Wunder

Es war während der Hochphase der Corona-Pandemie in Bayern. Katastrophenfall und Ausgangsbeschränkungen. Für die Kinder hieß das: keine Schule, kein Sportverein, keine Spielplätze. In dieser Zeit, etwa Ende März, griffen etliche Kinder auf einer Wiese an der Schanzwiese in Landsberg zu Schaufel, Spaten, Rechen und Eimer. Von einem Erdhaufen holten sie sich Material und legten Schanzen und Rampen an, über die sie mit ihren Mountainbikes fahren konnten. Bis Mittwochmorgen war die Wiese ein beliebter Treffpunkt für bis zu 40 Kinder. Dann rückte der Bauhof mit einem Bagger an und machte die erste Schanze platt.

Nachdem am Krachenberg und an der Schanzwiese bekannt wurde, dass die Rampen und Schanzen dem Erdboden gleichgemacht werden sollen, kommen einige Kinder zur Wiese. Sie legen sich auf die Schanzen, der Baggerfahrer hält inne. Er spricht mit seinem Vorgesetzten, der die Sache mit dem Ordnungsamt bespricht. Die größte Schanze bleibt vorerst stehen, doch die Kinder sind in Sorge, dass sie am nächsten Tag auch platt gemacht wird. Noch am Mittwochabend schreiben sie auf Kartons: „Bitte lasst unsere Schanze stehen“ und „Die Schanze gehört uns Kindern“. Sie legen die Kartons auf die Schanze. Mit dem restlichen Material bauen sie zwei neue, kleinere Schanzen. Zum Glück.

Die Schanzen aus Erdhügeln wurden vom Städtischen Bauhof weitgehend entfernt. Bild: Thorsten Jordan

Denn obwohl sie früh aufstehen, kommen der elfjährige Severin Städle und vier seiner Freunde am Donnerstagmorgen fast zu spät. Um 7 Uhr sind sie wieder auf der Wiese, wo der Bagger bereits die beiden kleinen Schanzen beseitigt hat. Jetzt flehen sie den Fahrer an, die große Schanze doch stehen zu lassen. Der Mitarbeiter des Bauhofs beendet nach Rücksprache seine Arbeit. Die große Schanze bleibt stehen.

In der Nähe gibt es einen Ritterspielplatz

Am Donnerstagnachmittag kommen fast 30 Kinder zur Wiese unweit des Ritterspielplatzes an der Schanzwiese, als unsere Zeitung sich ein Bild von der Lage machen möchte. Auch einige Eltern sind dabei. Die Kinder und Jugendlichen, die hier ihrer Leidenschaft nachgehen, sind zwischen drei und 13 Jahre alt. Sie erzählen, wie sie die Schanzen (fast) ohne Hilfe der Erwachsenen gebaut haben, wie die Großen den Kleinen beigebracht haben, auf was sie beim Springen aufpassen müssen, und wie enttäuscht sie waren, als der Bagger anrückte.

Viele von den Kindern und Jugendlichen beklagen sich darüber, dass es für sie in der Stadt kein Angebot gibt. Die Spielplätze seien eher auf Kleinkinder ausgerichtet, und eine Mountainbikestrecke fehle eben, zumal auch die Rampen am Skaterplatz neben dem Inselbad wegen der Lechsteg-Baustelle abgebaut wurden. Die nächstgelegene Mountainbikestrecke befindet sich am Sportzentrum in Kaufering. Der zwölfjährige Luzius Klotz radelt dorthin, so oft er kann, sagt er. Seine Mutter Alexandra Klotz sieht das kritisch, schließlich sei die Fahrt dorthin nicht ungefährlich. Aber auch sie beklagt, dass er für die Altersgruppe ihres Sohnes in Landsberg nichts gebe.

So reagiert die Oberbürgermeisterin auf den Brief

Die Kinder und Jugendlichen vom Krachenberg und der Schanzwiese wenden sich mit ihrem Anliegen direkt an Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV). In einem Brief, den alle unterzeichnet haben, schreiben sie unter anderem, dass sie auf der Wiese mit Abstand Fahrrad fahren und sich austoben konnten und dass sie ihren „Bike-Park“ so sehr lieben und bitten die Oberbürgermeisterin darum, diesen „Fleck Landsberger Erde“ den Kindern zu überlassen. „Ziehen Sie den Bagger wieder ab“, bitten sie.

Doris Baumgartl spricht von einer Sondersituation. Auf der einen Seite lobt sie das Engagement und die Kreativität der Kinder in der schweren Zeit der Corona-Pandemie. Allerdings müsse auch der rechtliche Rahmen eingehalten werden. Die Wiese sei Eigentum der Stadt, die auch die Verkehrssicherungspflicht trage und hafte, wenn ein Unfall passiert. Dennoch: Den Sommer über soll die große Schanze stehen bleiben. „Wir gehen auf die Kinder und Eltern zu“, sagt die Oberbürgermeisterin. Sie sagt aber auch, dass an der Stelle kein Präzedenzfall geschaffen werden darf.

Der Alpenverein hat bereits eine Initiative gestartet

Dass in Landsberg Bedarf für einen Bikepark da ist, weiß auch Doris Baumgartl. So hatte die Alpenvereinssektion vor zwei Jahren die Idee, einen Bikepark südlich des Englischen Gartens und weitere Anlagen für Radfahrer als Mehrgenerationenkonzept aufzubauen. Und auch bei der FT Jahn gibt es Überlegungen, eine Radsport-Abteilung zu gründen und einen Bikepark am vereinseigenen Sportgelände zu errichten.

