Landsberger Sänger Malik Harris auf dem New York Times Square zu sehen

Mega Erfolg für den Landsberger Sänger Malik Harris: Er ist auf der riesigen Videoleinwand auf dem New Yorker Times Square zu sehen.

Es gibt wohl kaum einen bekannteren Ort in New York als den Times Square, sieht man mal von der Freiheitsstatue oder dem Empire State Building ab. Ein junger Mann aus Landsberg war dort auf der riesigen digitalen Leinwand zu sehen: Malik Harris. Der Sänger startet derzeit mit seiner siebten Single durch. Seit 23. Oktober ist "When We've Arrived" auf dem Markt.

Die riesige Werbeleinwand am New Yorker Times Square kennen Menschen auf der ganzen Welt. Und nun war Malik Harris dort zu sehen. "Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Alles was ich tun kann, ist darauf zu starren und mich zu kneifen, um mich aufzuwecken, aber das ist kein Traum, das ist tatsächlich real", postete der gebürtige Landsberger auf seiner Facebookseite.

Der 23-Jährige, der bereits einige Charterfolge in Deutschland aufzuweisen hat, hat in New York einen Clip zu seinem neuen Song gedreht. Im Interview auf der Website seiner Produktionsfirma Universal Music wird er zitiert: "Das Video zu diesem Song hat Dinge ermöglicht, von denen ich schon ewig geträumt habe: eine tänzerische Interpretation meiner Lyrics; ein Clip, in dem der Song nicht durch eine Story, sondern durch zwei Tänzer und die dadurch entstehenden Emotionen dargestellt wird, und natürlich der Dreh in der meiner Meinung nach geilsten Stadt der Welt, New York City. Dass mein Team und ich dieses Video tatsächlich gedreht haben, ist für mich immer noch unfassbar. Jedes Mal, wenn ich es sehe, habe ich Gänsehaut und bin immer noch wahnsinnig stolz auf das, was wir auf die Beine gestellt haben."

In Harris' neuem Song geht es um eine verschmähte Liebe

Und Harris verrät auch, worum es in dem neuen Lied geht. "Der Song handelt davon, etwas zu wollen, das einem schadet. Es geht um ein Mädchen, auf das ich mal stand und von dem sowohl mir als auch allen anderen klar war, dass sie mit mir spielt. Aber ich konnte einfach nicht aufhören und hielt an der Utopie fest, dass alles perfekt werden würde, sobald sie mir eine Chance gäbe."

Malik Harris erobert die Musikwelt. Der gebürtige Landsberger hat seine siebte Single veröffentlicht. Bild: Thorsten Jordan (Archiv)

Für Malik Harris zeigt die Karrierekurve steil nach oben. Der Kulturförderpreisträger des Landkreises Landsberg des Jahres 2019 stand bereits mit Größen wie James Blunt oder Tom Odell auf Tour. Er spielt mehrere Instrumente und tritt bevorzugt mit einer Loop Station auf. Sein Vater ist der Schauspieler und Moderator Ricky Harris. Die Familie lebt in Issing.

