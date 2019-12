Lesestoff für die kalte Jahreszeit: Was Buchhändler empfehlen

vor 19 Min.

Mehr als 70.000 Neuerscheinungen verzeichnet der deutsche Buchmarkt jährlich. Bei dieser kaum zu überschauenden Vielfalt ist es gut, wenn der geneigte Leser praktische Hilfestellung erhält. Eine schöne Tradition hat sich in der Buchhandlung Osiander in Landsberg etabliert: Seit sechs Jahren präsentieren die Buchhändler ihre Lieblingsbücher aus den Erstauflagen im Herbst und Frühjahr. Die aktuellen Titel stellte das Team von Filialleiter Robert Reuter vor Kurzem vor. Ergänzend dazu hat das LT auch noch bei zweiteren Buchhandlungen im Landkreis nach Empfehlungen gefragt: Buch Hansa in Landsberg und Colibri in Dießen.

Seit 2017 wird der Lieblingsbücherabend aufgrund der großen Nachfrage zwei Mal veranstaltet. Die Phase vor der Präsentation ist regelmäßig geprägt „von der hektischen Suche nach dem Buch oder den Büchern“, sagt Buchhändlerin Angela Rick. Diese dauere mal kürzer, mal länger. Auf die Referate bereitet sich jeder aus dem Team auf seine Weise vor. Filialleiter Reuter etwa redet „frei von der Leber weg“, manche seiner Kolleginnen formulieren schriftlich vor. Das zurückliegende halbe Jahr habe sein Team sehr fleißig gelesen, sagt Reuter. Die Mitarbeiter bereiten sich vor Ab September wurde es schließlich ernst mit der Titelwahl. Reuter und seine sechs Kolleginnen entschieden sich für die „herbstliche Büchermodenschau“, für je drei Bücher. Vom Roman bis zum Sachbuch ist üblicherweise alles vertreten. Bei den beiden Lieblingsbücherabenden überwogen Romane und Krimis, auf der Empfehlungsliste finden sich aber auch Dystopien und Fiktion. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Zum Abschluss jedes Lieblingsbuchabends steht traditionell ein Kochbuch auf dem Programm, nach dessen Rezepten das Osiander-Team eine Kostprobe zubereitet. Diesmal: herzhafte Erbsensuppe aus „Sehnsuchtsküche Alm“, gekocht vom Chef selbst. Genuss und Gespräche über die Neuerscheinungen schlossen den Abend ab. So vielseitig wie der Buchmarkt insgesamt ist, so groß ist auch die Bandbreite der Empfehlungen aus den Buchhandlungen in Landsberg und Dießen. Unter mehr als 40 Titeln, die uns genannt wurden, gibt es aber zwei Werke, die gleich doppelt empfohlen wurden: Der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens erzählt von der Wildnis North Carolinas und will zugleich Liebesgeschichte und Krimi sein. Drei von Dror Mishani ist ein israelischer Krimi, ein spannendes wie literarisch anspruchsvolles Werk. Die Top Ten von Colibri Romane: Karen Köhler, Miroloi; Dror Mishani, Drei; Norbert Scheuer, Winterbienen; Lissbeth Lutter, Hinterwald; Jostein Gaarder, Genau richtig. Kinder- und Jugendbuch: Marc-Uwe Kling, Das Neinhorn; David Williams, Der Billionen Boy. Sonstiges: 100 Karten, die deine Sicht auf die Welt verändern; Liv Strömquist, Der Ursprung der Welt; Judith Stoletzky, Yoga while you wait. Buchtipps der Osiander-Mitarbeiter Andrea Korb: William Melvin Kelley, Ein anderer Takt; Delia Owens, Der Gesang der Flusskrebse; Hanni Münzer, Heimat ist ein Sehnsuchtsort; Isabel Tzschachel-Laggner: Isabel Allende, Dieser weite Weg; Nina Sahm, Die Tage mit Bumerang; Dror Mishani, Drei. Beatrix Leimühler: Jan Weiler, Kühn hat Hunger; Margaret Atwood, Die Zeuginnen; Sasa Stanisic, Herkunft. Gisela Makowski: Kirsty Manning, Die Jade-Lilie; Katharina Afflerbach, Bergsommer; Cytha Lodge, Bis ihr sie findet. Angela Rick: Simone Calcagnotto, Sehnsuchtsküche Alm; Stuart Turton, Die sieben Tode der Evelyn Hardcastle; Peter Keglevic, Wolfsegg. Dorothea Müller: Sonia Velton, Die Frau im Seidenkleid; Christiane Wünsche, Aber Töchter sind wir immer; Vadim Trunov, Märchenhaftes Waldleben (Kalender). Robert Reuter: Thomas Meyer, Wolkenbruchs waghalsiges Stelldichein mit der Spionin; Ulrich Tukur, Der Ursprung der Welt. Büchertipps von Hansa Romane: Delia Owens, Der Gesang der Flusskrebse; Helga Bürster, Luzies Erbe; Tom Saller, Ein neues Blau; Martin Suter, Allmen und der Koi; Rafik Schami, Geheime Mission des Kardinals; Eugen Ruge, Metropol. Jugendbuch: Christelle Dabos, Die Spiegelreisende Bd.1,2 und Band 3, Das Gedächtnis von Babel; Ben Guterson, Das Geheimnis von Winterhaus Band 1 und Band 2; Mathilda Masters, 321 superschlaue Dinge, die du über Tiere wissen musst. Sachbuch: Eva Rosenkranz, Überall ist Garten; Picon Guillaume, Der Orient-Express; Jonathan Drori, In 80 Bäumen um die Welt. (res/ger)

