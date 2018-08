vor 37 Min.

Livemusik zwischen Lech und Industriebau

Tolle Premiere für „Live im Park“: Viele Besucher genießen das schöne Sommerevent im Landsberger Herkomer Park. Nur die Bühne ist etwas ungünstig platziert.

Von Romi Löbhard

Den Herkomer-Park mit einem kleinen Musik-Open-Air beleben: Die Idee, die Regina Kaiser aus dem Landsberger Museumsteam hatte und umsetzte, war eine sehr gute. Das Wetter spielte mit. Die Veranstaltung konnte stattfinden und lockte viel und bunt gemischtes Publikum in die Von-Kühlmann-Straße zu dem romantischen Fleckchen zwischen Lech und Industriebau.

Viele der Besucher hatten sich für das Freiluftevent perfekt ausgestattet. Es wurden Decken ausgebreitet und leckere Schätze aus Kühlboxen gezaubert. Museumsteam und Herkomercafé versorgten die Gäste zudem mit Speisen und Getränken. So konnte die Musik völlig entspannt genossen werden. Welche Musiker auftreten könnten – dafür hatte sich Regina Kaiser bei Matthias Faber schlau gemacht. Der JuZe-Chef gab Tipps und stellte auch die Anlage zur Verfügung.

Hinter Fienis Auftritt steckt viel Talent

Als Erstes zeigte Aileen Täuber (Künstlername „Fieni“) ihr großes Potenzial. Die 23-jährige Lehramtsstudentin für Sport und Englisch an Realschulen präsentierte fast nur selbst geschriebene Stücke. Zwei oder drei Coverversionen waren nur im Programm, „weil ich noch nicht so viel Eigenes habe“. Dass sie sich alles autodidaktisch beigebracht hat, zeugt von viel Musikalität.

Fieni setzte sich ans Keyboard, griff, wenn nicht Julian Wiedemann sie begleitete, selbst zur Gitarre und sang. Das alles hatte Hand und Fuß – die Zuhörer aller Altersstufen waren begeistert. Bis Ende des Jahres soll eine Musikkonserve entstehen, verriet die junge Frau, die beim 25. JuZe-Jubiläum auftrat und viel auf Open Stages zu finden ist.

Was die Atmosphäre etwas trübt

Nach Fieni und ihrer eher melancholisch-träumerischen Musik stöpselte das Duo „Keep It High“ seine Gitarren an. Felix Kohlscheen und Nico Schestak sind zwei fröhliche junge Burschen, die sich vor allem auf die Wirkung von Gecovertem verließen. Ed Sheeran, Ronan Keating, Bob Dylan, Johnny Cash – „Keep It High“ machten ihrem Namen alle Ehre. Das Duo sang und spielte sich munter durch die Welt der Pop- und Rockklassiker. Die Anlage gibt kurzfristig ihren Geist auf? Kein Problem, dann gehen Nico und Felix einfach näher zum Publikum.

Ein schöner Sommerabend – schade nur, dass die Bühne aus Gründen von Brandschutz und Feuerwehrzufahrt neben dem Kühlwagen platziert werden musste. Der Charme von Mutterturm, Museum und plätschernden Bächlein war damit weg.

