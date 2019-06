21:09 Uhr

Mann stirbt nach Badeunfall im Ammersee

Der Mann trieb vor dem Strandbad Seewinkel in Herrsching im Wasser. Er konnte noch wiederbelebt werden, starb dann jedoch.

Von Stephanie Millonig

Am Herrschinger Strandbad Seewinkel hat sich am Dienstagnachmittag eine dramatische Szene abgespielt: Wie die Polizei bestätigt, entdeckten Badegäste gegen 15.30 Uhr einen Mann leblos im Wasser treiben. Sie zogen ihn aus dem Wasser. Die alarmierte Rettungskräfte und Notarzt brachten ihn unter laufenden Reanimationsmaßnahmen in die nahe Schindlbeck-Klinik in Herrsching.

Dort konnte der 69-Jährige laut Polizeiangaben wiederbelebt werden, verstarb dann jedoch. Über die Todesursache kann die Polizei zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Auskunft geben.

