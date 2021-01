vor 15 Min.

Massiver Corona-Ausbruch in Seniorenheim im Kreis Landsberg

In einer Senioreneinrichtung im Landkreis Landsberg gibt es einen Corona-Ausbruch. Mehrere Bewohner sind betroffen und auch das Personal.

Von Dominic Wimmer

Das Landratsamt Landsberg hat am Freitagvormittag einen größeren Ausbruch des Coronavirus in einer Senioreneinrichtung im Landkreis Landsberg gemeldet. Demnach gab es in einer ambulanten Seniorenwohngemeinschaft mit Heimcharakter eine Reihe von positiven PCR-Tests. Insgesamt wurden zehn Bewohner und sieben Beschäftigte auf das Virus getestet, so das Landratsamt.

Inzwischen wurden vier Bewohner ins Klinikum Landsberg verlegt. Dabei handelt es sich laut Landratsamt um einen schwereren Covid-19-Krankheitsverlauf und um drei mildere. Die Versorgung der verbliebenen sechs Heimbewohner ist in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Landsberg sichergestellt. Um welche Einrichtung es sich handelt und wo sie sich befindet, teilte das Landratsamt nicht mit.

Am Freitag hatte das Landratsamt einen generellen Anstieg der Infektionszahlen im Landkreis Landsberg gemeldet.

