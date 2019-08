00:32 Uhr

Mehr Arbeit für Schulbegleiter?

Bald beginnt das neue Schuljahr. Jetzt beantragt eine Partei, dass auch bei der Betreuung besonderer Kinder im Landkreis Landsberg die sogenannte Poollösung getestet wird

Von Stephanie Millonig

Vor nicht ganz einem Jahr sorgte das Thema „Schulbegleiter“ für Diskussion im Jugendhilfeausschuss des Landkreises: Es ging um die auf 1,1 Millionen Euro angestiegenen Kosten im Ressort Jugendhilfe für 46 dieser Integrationshelfer. Jeder dieser Helfer kümmert sich jeweils immer nur um einen Schüler mit Behinderung im sozial-emotionalen Bereich. Für Integrationshelfer für Kinder und Jugendliche mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung kommt wiederum der Bezirk auf. Kritik gab es damals an der drastischen Wortwahl von Thomas Eichinger und Jugendamtschef Peter Rasch, was in eine Sondersitzung mündete. Inhaltlich gab es Übereinstimmung, dass es Verbesserungsbedarf gibt.

Die GAL-Fraktion im Kreistag legt nun in einem Antrag Vorschläge zu dem Thema vor. Bewilligung und Finanzierung der Schulbegleiter sollen beim Kultusministerium angesiedelt werden und der Landkreis und die Mandatsträger in den jeweiligen Gremien darauf hinwirken, dass die Gesetze entsprechend geändert werden.

Es sei aber bereits jetzt gesetzlich möglich und notwendig, die Praxis zu verändern. Die Grünen verweisen auf einen gesetzlichen Spielraum, der es ermögliche, dass ein Integrationshelfer mehrere Kinder oder Jugendliche gemeinsam begleitet, „wenn das für die Leistungsberechtigten zumutbar ist“. Vor diesem Hintergrund würden alternative Modelle des Integrationshilfeeinsatzes an Schulen unter dem Begriff „Poollösung“ diskutiert und erprobt. Damit soll ein besserer Integrationserfolg für junge Menschen mit Beeinträchtigungen in Schulen erzielt werden, Stigmatisierungen vorgebeugt und eine effiziente Steuerung und Planung für alle Beteiligten sowie verbesserte Beschäftigungsbedingungen für die Fachkräfte ermöglicht werden.

Dies könnte auch zu einer Kosten- und Fallzahlenabsenkung führen. Die Landkreise Fürstenfeldbruck und Bad Tölz/Wolfratshausen hätten mit dem Bezirk bereits einen Kooperationsvertrag geschlossen, in dem Schulbegleiter und Integrationshelfer von Jugendamt und Bezirk zusammengefasst werden und in Pools an den Schulen zum Einsatz kommen, heißt es in dem Antrag der GAL-Fraktion. Diese Integrationshelfer würden der Schule zugeordnet (und nicht einzelnen Kindern oder Jugendlichen).

Der Schulleiter trage dann die Verantwortung für den Einsatz, Planung und Organisation. Die Integrationshelfer würden von freien Trägern gestellt, erhielten bei der Poollösung aber Dreijahresverträge. Das Projekt werde von der Katholischen Stiftungshochschule München wissenschaftlich begleitet. Eine erste Evaluation liegt vor. Es gebe auch weitere Modellprojekte in Bayern.

Die GAL beantragt, dass der Landkreis mit dem Bezirk Oberbayern einen Kooperationsvertrag schließt, nach dem an mindestens zwei ausgewählten Schulen im Landkreis die „Poollösung“ über zwei Jahre erprobt werden kann. Das Projekt solle zum Schuljahr 2020 beginnen und wissenschaftlich begleitet werden. Dieser Antrag sei im Juli in einem Gespräch mit Jugendamtsleiter Peter Rasch, der Vorsitzenden des Inklusionsbeirats, Barbara Juchem, der Landtagsabgeordneten Gabriele Triebel, der stellvertretenden Vorsitzenden des Inklusionsbeirats, Monika Groner (die auch Mitglied der GAL-Fraktion im Kreistag ist) und der Rektorin der Kauferinger Grundschule, Henriette Beltz, vorbesprochen worden. Der Antrag werde von Barbara Juchem, der Vorsitzenden des Inklusionsbeirats und Behindertenbeauftragten, befürwortet.

