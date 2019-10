vor 5 Min.

Mehr Sicherheit für Scheuringer Radler und Autofahrer

Plus Die Ortsverbindungsstraße von Scheuring in Richtung Zollhaus wird breiter. Es gibt aber auch Kritik. Warum der Bürgermeister das 900.000 Euro teure Projekt verteidigt.

Von Walter Herzog

Rad- und Autofahrer, die von Scheuring in Richtung Süden zur Lechbrücke und dem dortigen Zollhaus fahren, können sich bald über bessere Bedingungen freuen. Was geplant ist und was es kostet, lesen Sie hier: Mit den derzeit laufenden Ausbauarbeiten der Ortsverbindungsstraße zwischen Zollhaus und dem Kreisverkehr am südlichen Ortseingang von Scheuring wird auch der Radweg ausgebaut. Mit dem Lückenschluss bis zur Staustufe 19 wird damit eine Radwegeverbindung bis nach Klosterlechfeld realisiert.

Eine sichere Anbindung Laut Bürgermeister Manfred Menhard besteht dann eine „sichere Anbindung“, die schon seit der Kommunalwahl 2008 immer wieder thematisiert worden sei. Letztmals wurden die Ausbaupläne im Herbst 2016 zunächst wieder auf Eis gelegt. Damals ging es im Gemeinderat um die Frage, wie der Bau des Radweges mit der einhergehenden Verbreiterung der Ortsverbindungsstraße – den Kalkofenweg mit Anbindung an die Lechstraße – sinnvoll gelöst werden könne. Denn dabei waren sowohl die Belange des Natur- und Artenschutzes zu berücksichtigen, als auch die staatliche Förderung zu sichern. Ein Problem, das damals nicht zu lösen war (das LT berichtete). Es gibt Fördergelder Erst im Frühjahr dieses Jahres waren nach Gesprächen mit den zuständigen Behörden die Ausbaupläne soweit gediehen, dass im Mai die Aufträge für die Straßen- und Brückenbauarbeiten vergeben werden konnten. Mit den inzwischen auch genehmigten Nachträgen belaufen sich die Ausbaukosten auf knapp 900.000 Euro. Im Haushalt Eglings für das laufende und kommende Jahr sind dafür insgesamt 1,2 Millionen Euro eingeplant. Laut Bürgermeister Manfred Menhard ist es für die Gemeinde im laufenden Jahr das größte Einzelvorhaben. Die Maßnahme wird mit etwa 550.000 Euro aus Mitteln des staatlichen Finanzausgleiches bezuschusst. Der Landkreis werde sich mit 50.000 Euro Fördermitteln beteiligen, so Menhard. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Ein Brückenbau für den Radweg Im Juni dieses Jahres konnte nun die beauftragte Firma mit den Arbeiten zur Verbreiterung der Ortsverbindungsstraße und dem Radwegebau zwischen Scheuring und Zollhaus beginnen. Im Zuge der Ausbaumaßnahme wird die Straße auf bis zu sechs Metern verbreitert. Bis dato liegt Breite durchgängig unterhalb fünf Meter. Das querende Wasser des Mühlbaches, hin in die Lechauen, erhält einen neuen Durchlass und für den Radweg erfolgt einen Brückenbau. Der Radweg vom Zollhaus wird lechseitig entlang der Ortsverbindungsstraße geführt und mündet am Ende der Kalkofenstraße auf den bestehenden Feldweg. Dieser wird bis etwa in Höhe des Friedhofes um bis zu maximal 50 Zentimeter aufgebaut werden. Die Zufahrten auf die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen werden entsprechend angeglichen. Der dann durchgehend asphaltierte Radweg wird mit einer Breite von 2,50 Metern ausgebaut. Projekt sollte eigentlich schon abgeschlossen sein Die nicht unumstrittene Verbreiterung der Ortsverbindungsstraße begründete Menhard im Gespräch mit unserer Zeitung damit, dass dies einerseits durch die Förderrichtlinien so gefordert sei. Andererseits legte er aber auch Wert auf die Feststellung, dass laut dem Verkehrskonzept der Gemeinde die Hauptstraße, die Winkler Straße sowie die Landsberger- und Bachstraße sogenannte Hauptverkehrsstraßen sind. Dies gelte auch für die Lechstraße und in der Folge die in Ausbau befindliche Kalkofenstraße bis hin zur Einmündung in die Staatsstraße beim Zollhaus, die als Ortsverbindungsstraßen gewidmet sei. Abgeschlossen sein, sollte das Projekt eigentlich schon Ende September. Dieser Termin sei aber nicht zu halten gewesen, so der Bürgermeister. Die eingetretenen Verzögerungen begründete er gegenüber dem Gemeinderat mit einer längeren Urlaubszeit als ursprünglich geplant. Daneben habe eine Fremdfirma zunächst falsches Material für den Stahldurchlass für die Straße und den Radweg geliefert. Zu Lieferverzögerungen sei es auch beim einzubauenden Brückenmodul gekommen. Zudem musste im Waldbereich mehr Material abgetragen werden als ursprünglich geplant. Dies sei notwendig geworden, um die Tragfähigkeit des Radweges sicherzustellen. „Derzeit laufen die Arbeiten aber auf vollen Touren“, so Menhard. Allerdings könnten die dann noch notwendigen Restarbeiten erst ab der zweiten Oktoberwoche, nach der Maisernte, abgeschlossen werden. Insgesamt bezeichnete Menhard den Ausbau der Ortsverbindung „trotz der Kosten als eine sinnvolle Maßnahme mit einem erheblichen Zugewinn an Sicherheit für Radfahrer“.

