Missglückter Stunt: Mountainbiker landet im Krankenhaus

Es hätte ein spektakulärer Stunt werden sollen. Doch der Mann aus dem Nachbarlandkreis Weilheim-Schongau macht einen entscheidenden Fehler.

Gründlich missglückt ist einem Mann aus dem Nachbarlandkreis Weilheim-Schongau ein Stuntversuch – dieser endet für ihn im Krankenhaus. Wie die Polizei Weilheim mitteilt, wollte der Pollinger am Freitagnachmittag, gegen 16.50 Uhr, mit seinem Mountainbike eine am Straßenrand der St.-Jakob-Straße selbst gebaute Holzrampe befahren, um mit dem Bike in die angrenzende Wiese zu springen.

Knapp zwei Meter tief gestürzt

Da der Mann allerdings zu langsam war, kippte er nach vorne um und fiel die knapp zwei Meter hohe Rampe herunter. Der Mann zog sich dabei Verletzungen an Kopf und Schulter zu. Der Fahrradfahrer wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei. (lt)

Lesen Sie dazu auch: