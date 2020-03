vor 54 Min.

Mit dem Licht spielen

Unternehmer Nikolaus (Claus) Hipp stellt seine Bilder in der Klostergalerie St.Ottilien aus. Alle Bilder sind ohne Titel und stellen Licht und Dunkel in der beginnenden Osterzeit dar.

Der Künstler und Unternehmer Claus Hipp stellt in der Klostergalerie in St. Ottilien Werke zwischen Tod und Auferstehung aus

Von Silke Feltes

Ottilien In der Galerie im ersten Stock des Klosterbuchladens St. Ottilien sind derzeit noch bis 13. April die Werke des Künstlers (und Unternehmers) Nikolaus Hipp zu sehen.

Unter dem Motto „Licht und Dunkel“ verdeutlichen Hipps Werke, so die Ankündigung, „den österlichen Widerstreit zwischen Tod und Auferstehung, Zeit und Ewigkeit, und bieten damit eine Hinführung zu den Lebens- und Glaubensfragen der Osterzeit.“

Als Unternehmer führte er unter dem Namen Claus Hipp den Nahrungsmittel- und Babykosthersteller Hipp. Neben der beruflichen Karriere (Jurastudium, Übernahme des Geschäfts vom Vater, Promotion) ist Hipp seit 1970 unter seinem Geburts- und Künstlernamen Nikolaus Hipp als freischaffender Künstler mit weltweiten Ausstellungen unterwegs. Seit 2001 ist er ordentlicher Professor für nichtgegenständliche Malerei an der Staatlichen Kunstakademie in Tbilisi, Georgien, seit 2018 auch Professor am Lehrstuhl für Design an der Technischen Universität, ebenfalls in Tbilisi. Zudem hat Nikolaus Hipp mehrere Lehraufträge, unter anderem an der Kunstakademie Bad Reichenhall.

Nikolaus Hipp ist ein durchweg abstrakter Maler und Lithograf. Die Ausstellung in St. Ottilien, zu der Staatsminister a.D. Dr Thomas Goppel die Einführung hielt, kann grob in drei Bereiche unterteilt werden, die sich an der Farbgebung der Bilder festmachen. Da ist zunächst die dunkel-bunte Serie. Wer das Obergeschoss der Galerie betritt, wird unmittelbar von der Farbgewalt der Bilder in den Bann gezogen. Niemals schrill oder effekthascherisch, sondern wohltuend warm und einladend, man ist versucht zu sagen, Trost spendend wirken die dunklen Bilder, aus denen verschiedene Farbwelten je nach Blickwinkel und Fantasie Menschenansammlungen, Kirchen, Häuser, Landschaften erkennen lassen. Oder sind es doch sonnendurchwirkte Kirchenfenster, durch die man blickt, während man im dunklen Inneren der Kirche sitzt? So fühlt man sich eingeladen zu verweilen und, die Bilder betrachtend, zu träumen oder zu sinnieren.

Eine hellgraue Serie wirkt deutlich moderner, kühler, gleichsam undeutlicher, wie aus einem Nebel scheinen einzelne Ideen und Gedanken hervorzudringen. Die gelb-braune Serie erscheint komplett abstrakt. Dazu Thomas Goppel: „Von den vielen Hipps, aus denen sich die Person Claus Hipp zusammensetzt, etwa aus dem Unternehmer, dem Wirtschaftsführer, dem ökologischen Vorreiter, ist mir einer am liebsten: Nikolaus Hipp, der Künstler.

Die fast ausnahmslos unbetitelten und doch so eigenständig-individuellen Gemälde beeindrucken durch die in ihnen liegende Ruhe, durch den Form gewordenen Ausdruck von Gefühlen aus unserem tiefen Inneren. Schrittweise lassen sich immer neue Nuancen entdecken. Immer weitere Facetten dringen ans Licht. Und mit diesem Licht vermag der Maler auf famose Weise zu spielen.“

